Oroscopo Paolo Fox di oggi 18 maggio 2020: l’Acquario è indecisi, i Pesci vogliono cambiare

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Dovresti sentirti molto forte. La settimana è utile per mettere in chiaro diverse cose, anche se ci sono dei problemi legali, economici. La tua vita è in subbuglio dagli inizi dell’anno. Non è semplice rimettere in ordine le cose. In amore c’è chi ti supporta. Il consiglio: cerca di raggiungere la tranquillità;

Toro. Marte favorevole ti rende forte e ti consente di imbastire progetti. Non dimentichiamo che Saturno e Urano sono dissonanti e questo comporta dei fastidi e dei ritardi che gestirai meglio nei prossimi mesi;

Gemelli. Mercurio e Venere sono nel segno. Da mercoledì anche il Sole sarà a tuo favore. Cosa dovresti fare adesso? Dovresti allontanarti dai seccatori e pensare a un un nuovo progetto. Sole, Luna, Mercurio e Venere saranno in Gemelli e in buon aspetto a Saturno (con Sole e Saturno in trigono) tra il 22 e il 24 maggio prossimi. Questo è un cielo “decisionale”;

Cancro. Hai Marte favorevole e questo significa che hai voglia d’amare. Tuttavia, non è questo il momento migliore: dal 7 agosto Venere sarà nel segno. Oggi sei nervoso. L’inizio settimana è fiacco e da mercoledì andrà meglio. Hai perso i freni inibitori ma cerca di fare attenzione a quello che dirai;

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Finalmente c’è una grande grinta, dopo un inizio piatto di maggio. Tra il 27 e il 28 maggio la Luna sarà nel tuo spazio zodiacale e andrà un po’ meglio. Hai sempre Saturno opposto che indica cambiamenti: forse si stanno modificando alcuni rapporti di lavoro, o tu stai cambiando nei confronti di alcune persone;

Vergine. La settimana potrebbe finire con nervosismo e arrabbiature. Questo succede perché tu stai lavorando tanto ma potrebbero esserci degli invidiosi che remano contro, oppure non viene riconosciuto il tuo reale valore. Tra il 22 e il 24 l’amarezza potrebbe essere massima, per cui cerca di stare lontano dai seccatori e da certe situazioni di disagio;

Bilancia. La Bilancia è un po’ stanca e adesso non è il momento di chiedere troppi ai nati del segno: devono pensare, prima, a loro stessi. Già dalla giornata di venerdì andrà meglio e potrai superare una fase di impasse. L’amore ti premia, un po’ meno il lavoro. Metti qualche soldo da parte;

Scorpione. Non si vedono ancora le novità che vedrai tra fine maggio e giugno. Attorno al 12 giugno avrai una bella sequenze di pianeti a tuo favore. Avrai delle risposte lavorative che aspettavi da tempo. Inizi anche a recuperare la forza fisica, in calo da dicembre 2019. L’amore non vive grandi stimoli.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Oggi e domani la Luna è favorevole. Si parte bene, dunque, ma in amore forse hai dato troppo a una persona poco comprensiva nei tuoi riguardi. Sono venute fuori delle tensioni in questi mesi e non è detto che sia un male. I disagi sentimentali, pertanto, sono all’ordine del giorno: dovrai fare attenzione;

Capricorno. La tua settimana inizia realmente da mercoledì e giovedì. Oggi e domani due giornate un po’ sottotono. Ci sono ritardi, e ti chiederai: “Ce la faro’ a fare tutto?”. Marte e Giove ti sono favorevoli e questo significa che presto potrai risvegliare una grande emozione. Domenica ottima per l’amore;

Acquario. Sei sempre forte e avere Saturno nel segno porta vantaggi. Vivi un tira e molla in amore, e quindi sei indeciso. Agisci con cautela. Molte persone ti dimostreranno di volerti bene;

Pesci. Si avvicina un fine settimana impetuoso. Da dove si parte? Perché il vero nocciolo della questione è questo. Molte persone che non hanno risolto dei problemi, nel passato, sono ancora inquiete. Pensi cosa diverse da quelle che desideri. Il mese di maggio, e questa settimana specialmente, magari potrà portare dei ripensamenti in amore. Cambiamenti per le questioni professionali: alcuni vorrebbero avviare un progetto nuovo per l’autunno e chiuderne uno vecchio.

Maria Mento

