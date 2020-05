Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 18 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 18 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 18 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”: Salvatore Di Marta si presenta al commissariato insieme alla giovane moglie Loredana: Di Marta è assai ricco, è il proprietario del supermercato più grande di Vigata ed è venuto a denunciare la rapina e l’aggressione subite da sua moglie la scorsa sera, verso mezzanotte, mentre stava andando a depositare alla cassa continua della banca l’incasso della giornata, cioè ben trentamila euro. Ma fin dall’inizio vari punti del resoconto di questa rapina sembrano piuttosto contraddittori e Montalbano vuole indagare più a fondo. Scopre anzitutto che, prima di sposare il più anziano Di Marta, Loredana era fidanzata col coetaneo Carmelo Savastano, un piccolo delinquente. In seguito, va a parlare con Valeria Bonifacio, la più cara amica di Loredana, è da lei che la moglie di Di Marta si era recata prima di andare a versare i soldi dell’incasso. Valeria suggerisce al commissario che quella notte Loredana non ha subito soltanto una rapina. E difatti in un successivo colloquio, Loredana confessa che il rapinatore l’ha violentata. Il marito è distrutto, sconvolto. Montalbano viene a sapere però che quanto riferito da Loredana è interamente falso. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda il film “Sister Act 2: Più svitata che mai”: le suore del convento di Santa Caterina si sono trasferite nel centro di San Francisco, ma qui la loro scuola è fatiscente, sull’orlo della chiusura e i ragazzi sono delle pesti. Non resta che affidarsi di nuovo a Deloris, che è tornata al suo vero mestiere di cantante di night, a Las Vegas. Ci penserà lei a risolvere tutti i problemi e ad entusiasmare gli studenti, amalgamandoli in un ottimo coro. In seconda serata, una nuova puntata del programma di approfondimento sull’attualità “Patiae”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal docureality “Fame d’amore”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sulla politica “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “Le vie della violenza”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il diavolo veste Prada”: nel favoloso e sfavillante mondo della moda, Miranda Priestly è un mito assoluto. Esile ed elegante come nessuna, dirige la rivista “Vogue America”. Quando la ragazza di provincia Andrea Sachs, ventitrè anni, una laurea in tasca e in testa il sogno di diventare scrittrice, si trasferisce a New York e accetta di lavorare come sua assistente in cambio di una futura raccomandazione, non sospetta di aver stretto un patto con il diavolo. Chiunque infatti al suo posto si riterrebbe fortunato, ma l’algida e sofisticata Miranda, dietro l’aspetto impeccabile, nasconde un’indole velenosa e dispotica, capace di trasformare la vita di Andrea in un vero e proprio inferno. A seguire, il film “Quel mostro di suocera”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata di “Emigratis”, seguita dallo show “Giù in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota”.

Su La 7 va in onda il film “Un giorno di ordinaria follia”: William Foster è incastrato in un ingorgo gigantesco e a Los Angeles fa caldo. Abbandona l’automobile per andare a telefonare alla moglie, dalla quale peraltro è divorziato, e per uno screzio col proprietario di un drugstore diventa violento, al punto da sfasciare il locale. Da quel momento, William non si ferma più: picchia chi trova e uccide chi gli capita a tiro. In seconda serata, va in onda il film “Istinto primordiale”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda l’inchiesta “Delitti-Yara”.

