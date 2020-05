Chi è Antonella De Iuliis, moglie di Gigi Marzullo, età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Antonella De Iuliis, moglie di Gigi Marzullo.

Questo pomeriggio, Gigi Marzullo è stato ospite a “Vieni da me“, programma del pomeriggio di Raiuno, condotto da Caterina Balivo. Il giornalista e conduttore televisivo, tra le tante cose, ha parlato di sua moglie Antonella De Iuliis. Ecco qualche cenno biografico su di lei.

Su Antonella, moglie di Marzullo da due anni, non si sa molto. Sappiamo che è una dirigente d’azienda con una laurea in filosofia. Dirige l’azienda “Sviluppo Italia” e, dalla descrizione fatta dal marito, sembra essere una donna forte ed indipendente. A tal proposito, Marzullo ha dichiarato:

“Antonella mi ha capito. E si prende i suoi spazi: lei viaggia, io no, per esempio. Ma ci ritroviamo sempre. Io ho sempre avuto paura di non svegliarmi più. Da quando dormo in compagnia ho meno paura”.

Biografia e curiosità su Antonella De Iuliis

Gigi e Antonella si sono sposati nel settembre 2018, ma si conoscono da più di vent’anni. Alle loro nozze hanno partecipato diversi Vip, tra i quali: Sabrina Ferilli, Flavio Cattaneo e Adriano Galliani. Parlando del matrimonio, Gigi ha raccontato:

“Dopo 20 anni che si sta insieme ci si guarda negli occhi e si capisce che l’ultimo pezzo della propria vita si può anche fare insieme, ben conoscendo i propri spazi”.

Molto diversi caratterialmente, i due si completano e condividono l’attenzione alla riservatezza, comparendo insieme in tv raramente.

Maria Rita Gagliardi

