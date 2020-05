Chi sono Gigi e Ross, protagonisti del film Troppo Napoletano: biografia e curiosità

Cenni biografici suo duo comico formato da Gigi e Ross.

Questa sera, in prima serata su Raidue, andrà in onda il film “Troppo napoletano”. Protagonisti della pellicola, tra gli altri, sono Gigi e Ross. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul duo comico napoletano.

Gigi e Ross sono un duo comico formato da Luigi Esposito (Napoli, 19 luglio 1978) e Rosario Morra (Napoli, 13 gennaio 1976). Provenienti dall’Accademia d’arte drammatica del “Teatro Bellini” di Napoli, si formano singolarmente attraverso numerose esperienze teatrali. Nascono come duo cabarettistico-teatrale nel 2004, dopo lo scioglimento del gruppo I Turbati (col quale vincono il premio “Massimo Troisi” 2003). La loro carriera ha inizio in radio. Nel 2003, lavorano a Radio Punto Zero, un’emittente radiofonica con sede a Nola, conducendo “Zero in condotta”, un morning show comico in onda durante il fine settimana.

Nel 2005, Pippo Pelo li chiama nel suo show “Pelo e Contropelo”, in onda ogni mattina su “Radio Kiss Kiss”, trasmissione che co-conducono fino al 2011. A Radio Kiss Kiss, i due hanno modo di far nascere e sperimentare nuovi personaggi. Da qui, nasce la loro parodia de “Le Iene”, con la quale acquistano notorietà e che li porterà a partecipare alla prima edizione della trasmissione comica “Tintoria”, in onda su Rai 3. Dopo “Tintoria” e le partecipazioni a “Markette” su LA7, con Piero Chiambretti, a gennaio 2007 entrano nel cast di “Zelig Off”, dove ripropongono la loro parodia delle Iene.

Nel settembre del 2007, approdano a “Zelig”. Nello stesso anno, insieme a Pippo Pelo ed i Ditelo Voi, sono i protagonisti di Radio Comedy Show, lo spettacolo che ha portato in teatro la trasmissione di Radio Kiss Kiss e in cui sono riproposti celebri personaggi radiofonici come Zero Assoluto, Le Iene e Shaggy. Insieme, scrivono e interpretano a teatro lo spettacolo “Non c’è storia (usciamo un’ora prima)”.

Nel 2008, fanno parte del cast di “Mai dire Martedì” (celebri sono le loro imitazioni di Tiziano Ferro e Gigi D’Alessio). Nello stesso anno, conducono la terza edizione del programma comico “Made in Sud”. Nel 2010, sono nel cast di “Stiamo tutti bene”, trasmissione di Rai 2 condotta da Belen Rodríguez e, a partire da ottobre, nel cast di “Colorado”, in onda su Italia 1.

Nel 2011, conducono per la quarta volta “Made in Sud” e, successivamente, partecipano ancora a “Colorado”. A dicembre 2011, conducono su Sky Uno “Love my Pet”, il primo dating show dedicato agli animali domestici. A settembre 2012, iniziano una nuova esperienza radiofonica a Radio Kiss Kiss con il loro show radiofonico “Zero in condotta”. Nel 2012, approdano in seconda serata su Rai 2 con “Made in Sud”, insieme a Fatima Trotta ed Elisabetta Gregoraci; dall’11 novembre dello stesso anno, la trasmissione si sposta in prima serata, questa volta in diretta, con la medesima conduzione.

Nel 2016, esce nelle sale cinematografiche il film “Troppo napoletano”, nel quale Gigi interpreta Tommaso Orfeo e Ross interpreta Stefano Belli. Dal 4 ottobre successivo, il duo conduce, in seconda serata su Rai 2, il programma “Sbandati”. Nel 2017, cedono la conduzione di “Made in Sud” a Gigi D’Alessio e conducono, con Alessandro Greco, la nuova edizione di “Furore”, sempre su Rai 2, lasciando temporaneamente la conduzione di “Sbandati” a Costantino della Gherardesca. Dal 18 novembre al 9 dicembre 2017, affiancano Francesca Fialdini alla conduzione della sessantesima edizione dello “Zecchino d’Oro” e successivamente anche la sessantunesima. Il 14 febbraio 2018, tornano sul grande schermo come protagonisti della storia “Carichi di meraviglia”, uno dei tre episodi del film “San Valentino Stories”, dove sono due guide turistiche single che conosceranno la giovane Aregash, venuta in Italia proprio per incontrare i suoi genitori adottivi.

Il 10 gennaio 2019, è uscito il primo loro libro “La maledizione dell’Acciaio”, ideato da loro, scritto da Oreste Ciccariello. Nel 2020, conducono “PrimaFestival” su Raiuno, 6 minuti di notiziario flash sulla “70ª edizione del Festival di Sanremo”, dopo il Tg1 delle 20:00, nello stesso anno partecipano al programma di Italia 1 “Enjoy – Ridere fa bene”, come capitani di una delle due squadre rivali.

