Gemelle omozigote 95enni rivelano il segreto della loro longevità: “Tanto sesso”

Due gemelle omozigote di 95 anni hanno conquistato la Gran Bretagna rivelando il loro segreto di longevità e benessere con un pizzico di umorismo.

La puntata di questa mattina di ‘Good Morning Britain‘ ha riservato ai telespettatori una piacevole parentesi dalla quotidianità. Ospiti di Piers Morgan e Susanna Reid c’erano infatti le gemelle omozigote più anziane della Gran Bretagna: Lil e Doris (95 anni). Come spesso capita in servizi dedicati a persone che si mantengono in forma fino in età avanzata, i conduttori hanno chiesto alle due sorelle quale fosse il loro segreto.

Con grande sorpresa di tutti, Lil ha preso parola ed ha risposto: “Tanto sesso”, quindi ha indicato la sorella. Doris, divertita dalla risposta della sorella ha provato a zittirla e la telecamera è passata sulla conduttrice che aveva un’espressione stupefatta. Piers, al contrario, aveva trovato molto divertente la situazione e non è riuscito a trattenere le risate.

Gemelle omozigote fanno ridere la Gran Bretagna con la loro ironia

A quel punto il conduttore ha voluto cavalcare la scia dell’ironia per chiedere lumi a Lil della sua infatuazione per l’attore Jason Statham e lei non si è affatto intimidita rispondendo: “Oh, una notte con lui e posso morire felice… pensa sto venendo adesso”. Susanna prova a riportare la conversazione su dei temi da mattina e chiede alle due sorelle se avessero qualche consiglio morale da dare agli inglesi durante questo lockdown, ma proprio mentre stavano rispondendo il collegamento si è interrotto.

L’apparizione delle due gemelle omozigote ha divertito i telespettatori che hanno fatto i complimenti in diretta alle due donne per la simpatia e per la vitalità. C’è addirittura chi ha scritto: “Le gemelle Lil e Doris sono state come una ventata di aria fresca per GMB, di sicuro hanno rallegrato tutti. Che coppia di adorabili donne. Un meraviglioso tonico in tempi così difficili”.

