Gigi Marzullo a Vieni da Me: “Ho avuto una simpatia per Delphine Forest”

E’ l’invitato del giorno di ‘Detto Fatto’, programma di Rai 1 del primo pomeriggio condotto da Caterina Balivo.

E’ Gigi Marzullo, volto storico della Rai noto per le sue interviste (spesso notturne).

Dopo aver mostrato un collage di interviste d’annata (in cui si vede Marzullo intervistare, tra le altre Sophia Loren e la Balivo stessa), la conduttrice ha chiesto a Marzullo, tra il serio e il faceto, se ha mai avuto una cotta per qualcuna delle sue intervistate.

E dopo aver scherzato (“Ho perso la testa per ognuna di loro”), Marzullo ha raccontato che una volta c’è stata davvero una simpatia particolare.

Per una attrice francese, Delphine Forest.

La Forest (scomparsa prematuramente il 31 gennaio del 2020) recitò a 22 anni nei Promessi Sposi di Salvatore Nocita: le fu affidato il ruolo di Lucia Mondella ed ottenne un grande successo.

Questo il racconto di Marzullo:

“Tranne una sola volta, io non ero mai stata in Francia, non ero mai stato a Parigi. Lei era la protagonista dei Promessi Sposi. Le avevo chiesto ad una persona da farmi da guida a Parigi. Sono prudente ed ho bisogno di qualcuno che mi guidi, in una nuova città. Mi ha fatto da guida, è stata molto carina. Quando è venuta a Roma poi abbiamo avuto una amicizia”.

