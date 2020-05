Gregory Tyree Boyce è morto: l’attore di Twilight aveva 30 anni – VIDEO

Gregory Tyree Boyce, attore conosciuto per aver recitato nella prima stagione di Twilight, è stato trovato morto a trent’anni

Gregory Tyree Boyce è stato trovato morto giorni fa, l’attore conosciuto nella prima stagione di Twilight aveva solamente 30 anni. A riportare la notizia ci ha pensato E! News.

Insieme a lui è morta anche la fidanzata Natalie Adepoju, la causa della loro morte resta ancora un mistero. A trovare i corpi senza vita della coppia è stata la cugina dell’attore. La ragazza dopo essersi svegliata ha notato che la macchina di Gregory era ancora parcheggiata davanti casa sua a Las Vegas, ma quel giorno sarebbe dovuto essere a Los Angeles dalla figlia.

Per circa mezz’ora lo ha chiamato al telefono, lui non ha mai risposto. La cugina dell’attore si è preoccupata ed è andata a casa sua, lì si è trovata davanti all’amara scoperta. Al momento non è chiaro come i due siano morti, non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte

