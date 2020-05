Oroscopo Paolo Fox di oggi 19 maggio 2020: l’Ariete aspetta buone notizie, il Toro vuole stabilità

Martedì 19 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Buon martedì. Hai molta energia. Dall’inizio dell’anno vivi in una situazione di precarietà, ma adesso le cose sono diverse perché arrivano delle buone notizie. Gli ostacoli ci sono sempre perché tu sei un innovatore e per innovare potresti trovare ostacoli sul tuo cammino. Toro e Acquario sono segni con cui potresti collaborare bene;

Toro. Cerchi sempre di avere una stabilità e ora Giove favorevole ti porta a voler rilanciare i tuoi desideri. Il 2020 è un anno importante per i segni di terra: tu, anche se con qualche intralcio, ne esci vincitore. Estate che vedrà un grande recupero per i sentimenti;

Gemelli. Settimana un po’ agitata quella che ti sei lasciato le spalle. Il prossimo weekend sarà migliore. Spero che chi ha discusso possa fare pace. Saturno in ottimo aspetto ti consente di ripartire;

Cancro. Ieri giorno un po’ pesante e anche oggi ci saranno delle tensioni. Vorresti dire quello che pensi ma non è sempre la scelta ottimale: potresti essere troppo pungente. Oggi è una giornata di riflessione, in cui pensare bene a contratti e accordi. Occhio ai contrasti con Ariete e Bilancia.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Energia eccezionale frenata da qualche dubbio. Cambiamenti? Ci sono, ma non è detto che si debba cambiare per forza. Certo, Saturno in opposizione indica che senti di dover andare via da un determinato ambiente in cui non ti senti abbastanza stimato. Forse hai a che fare con persone poco tranquille. Cielo bello per i sentimenti;

Vergine. Continuo a ribadire che sei sempre forte, ma in questa settimana sarai un po’ sottotono. Del resto, non si può essere sempre al top e in un anno buono ci stanno anche dei momenti di calo. Man mano che si arriverà al fine settimana la tensione si alzerà sempre più. Fai attenzione;

Bilancia. Ti senti forte e in questo periodo potranno accadere cose importanti, specialmente in ambito sentimentale. Ci sono sempre dei problemi legati alle finanze, ma da mercoledì il Sole sarà in buono aspetto. Occhio anche alle question contrattuali;

Scorpione. Il 2020 è iniziato in maniera un po’ pesante. Devi tenere sotto controllo la forza fisica e cercare di recuperarla. Dubbi nei prossimi tre giorni.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Mille dubbi in amore, per te. Ci sono cose poco chiare , non solo fuori date ma anche nel tuo intimo. Stai mettendo in discussione tutto, pure dal punto di vista dell’amicizia;

Capricorno. Stai aspettando delle novità. Se c’è qualcosa di importane nell’aria tu sai come sfruttare gli eventi e volgerli a tuo favore. Anche in un periodo conflittuale tu puoi dare un po’ di più rispetto agli altri. Dubbi in amore;

Acquario. Periodo buono per amore, amicizie e contratti. Molti nati del segno hanno già vissuto un cambiamento. Oggi giornata buona per le relazioni sociali. Un po’ di scontentezza sul lavoro;

Pesci. Il prossimo fine settimana sarà un po’ particolare. Cerca di smussare l’agitazione che magari delle persone stanno vivendo nei tuoi confronti, oppure il rischio è quello di incappare in polemiche. Chiederai elle spiegazioni a una persona che non è stata chiara con te. In amore sempre problemi perché stai passando un periodo difficile e rifugiarti in un passato che non esiste più non serve. Fai parlare prima gli altri.

Maria Mento

