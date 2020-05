Più di 50 ore consecutive di gioco: l’assurdo record di un pro gamer di Fifa

Un assurdo record è stato battuto il 16 maggio da un pro gamer nigeriano. L’utente ha giocato ininterrottamente al gioco di calcio di Fifa per più di 50 ore consecutive.

Impresa da Guinness dei primati per il giocatore professionista nigeriano Daniel “Dox” Osemeudiame. Il pro gamer ha giocato per un numero spropositato di ore al gioco di calcio Fifa, entrando nel Guinness dei primati.

Lo scorso 16 maggio, il pro gamer ha superato le 50 ore consecutive di gioco (come evidenziato dal sito ‘Esports 247’), battendo il precedente record di ore di gioco consecutive. Fino a pochi giorni fa, il record apparteneva all’inglese Christopher Cook, che si era bloccato a 48 ore, 49 minuti e 41 secondi.

Gioca a Fifa per oltre 50 ore consecutive: pro gamer nigeriano entra nel Guinness dei primati

Sinister5 ha addirittura annunciato che il ragazzo nigeriano abbia addirittura giocato per 58 ore: “Dox ha giocato a FIFA per un totale di 58 ore durante il suo tentativo di record del mondo. Attualmente stiamo aspettando la conferma da parte di Guinness per le ore ufficiali registrate per la cronaca. GGWP, Dox. Ti sei guadagnato un meritato sonno”.

Ma quest’ultima dichiarazione è sola un’indiscrezione. C’è attesa per la conferma e l’ufficializzazione da parte del Guinness dei primati sulle ore effettive di gioco. Il record è stato, comunque, ampiamente battuto. Questo è certo.

