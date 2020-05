Stasera in TV | Cosa c’è oggi, martedì 19 maggio 2020

La programmazione, in prima e seconda serata, di martedì 19 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi. la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, martedì 19 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone il film “Ricatto d’amore”: Margaret è una affermatissima dirigente, tutto sembra andare per il meglio nella sua carriera quando si scopre che, essendo di nazionalità canadese, avrebbe dovuto sbrigare delle pratiche per rimanere negli Stati Uniti. Per non essere deportata in Canada, Margaret impone al bistrattato assistente che lui la sposi. Naturalmente finiscono con l’innamorarsi l’uno dell’altra. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda il film “Troppo napoletano”: Debora, affascinante napoletana verace, dopo la morte del marito, cantante neomelodico, si preoccupa del figlio Ciro, scugnizzo complessato, tanto da portarlo dal timido psicologo Tommaso. Quest’ultimo si rende conto che i problemi di Ciro sono dovuti alle sue inquietudini amorose per la piccola Ludovica: tra Tommaso, invaghito di Debora e Ciro che insegue Ludovica, si crea una sottile complicità, dove ognuno dei due aiuta l’altro a coronare i suoi sogni. In seconda serata, il film “La mossa del pinguino”.

Su Rai 3 torna l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Fuori dal coro”. Subito dopo, il film “Il tunnel dell’orrore”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della fiction “La cattedrale del mare”: nel 1319, il servo Bernat scappa con il figlioletto Arnau e si rifugia dalla sorella a Barcellona. Qui, 10 anni dopo, il ragazzo è accusato di una tragedia. A seguire, una nuova puntata della rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”. In seconda serata, va in onda il cartone animato “American Dad”.

Su La 7 torna all’approfondimento politico di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Tv8 va in onda il film “007-Il mondo non basta”: James Bond 007 recupera i soldi pagati da un miliardario inglese per il riscatto della figlia Electra. La ragazza, rimasta orfana dopo la morte violenta del padre, sembra ancora minacciata dal suo aguzzino, un terrorista anarchico chiamato Renard (in francese “volpe”). In realtà, proprio lei è al centro di un intrigo internazionale, destinato a sovvertire l’ordine economico mondiale.

