Auto si schianta contro un palo della luce e lo abbatte: morto un uomo

Ha 66 anni la vittima del grave incidente stradale avvenuto all’Eur: un’auto fuori controllo è andata a schiantarsi contro un palo della luce, abbattendolo

Tremendo incidente costato la vita ad un uomo quello avvenuto a Roma. Uno schianto terribile che ha coinvolto l’auto guidata da un 66enne che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a scontrarsi contro un palo della luce. Il grave sinistro è avvenuto all’Eur, in via Alberto Ascari: sul posto sono intervenuti con una pattuglia gli agenti del VIII Gruppo Tintoretto della Polizia Locale che si sono occupati di effettuare i necessari rilievi e di ricostruire la dinamica dell’incidente; oltre ad un’ambulanza per soccorrere l’uomo. Il veicolo, una Nissan Qashqai, ha letteralmente abbattuto il palo della luce e nel violento schianto non c’è stato nulla da fare per il 66enne, che i sanitari hanno dichiarato morto in loco.

La ricostruzione dell’incidente stradale

La vittima è un cittadino italiano: nessun altro sarebbe rimasto coinvolto nell’incidente anche se la dinamica esatta dell’accaduto deve essere ancora ufficializzata ed è oggetto di ulteriori verifiche. Tra le ipotesi più plausibili un malore improvviso in seguito al quale l’uomo avrebbe perso il controllo del veicolo andanto a scontrarsi contro il palo dell’illuminazione a velocità sostenuta.

