Chi è Rosa Diletta Rossi, protagonista di Nero a metà: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Rosa Diletta Rossi, protagonista della fiction “Nero a metà”.

Questa sera, in prima serata su Raiuno, andrà in onda, in replica, la fiction “Nero a metà” che ha per protagonista l’attore Claudio Amendola. Nella serie, la cui seconda stagione andrà in onda su Raiuno il prossimo autunno, l’attrice Rosa Diletta Rossi interpreta il ruolo di Alba Guerrieri, figlia dell’ispettore Carlo. Ecco qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Rosa Diletta Rossi

Rosa Diletta Rossi è nata a Roma, il 18 ottobre 1988, sotto il segno della Bilancia. Cresce con la mamma (maestra), il papà (dottore) e tre fratelli maschi. Frequenta il Liceo Classico. Appassionata di recitazione fin dalla più tenera età, a dodici anni ottiene una piccola parte nella piece teatrale “La festa dei 100 ragazzi”. Decide di dedicarsi a questo grande amore e si trasferisce a Genova per studiare al Teatro Stabile. Il debutto sul piccolo schermo avviene nel 2006, con il cortometraggio “Ipotesi su Troiane”, seguito dai film “Anna e Maya e Mia Madre”. Recita, successivamente, in diverse fiction italiane di successo: “Don Matteo”, “Che Dio ci aiuti”, “Squadra Antimafia”, “Grand Hotel”, “Sorelle”, “Questo nostro amore 80”, “Suburra – La serie”.

Per quanto riguarda la vita privata, risulta essere attualmente single.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!