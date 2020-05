Coronavirus, Sanremo 2021 a rischio? Ecco cosa ha detto il sindaco di Sanremo – VIDEO

Il sindaco di Sanremo rassicura i fan, nonostante l’emergenza Coronavirus il Festival di Sanremo 2021 si farà

A causa dell’emergenza Coronavirus molti programmi hanno subito modifiche o sospensioni, da tempo in molti si chiedano se la prossima edizione del Festival di Sanremo ci sarà.

Al momento non è possibile sapere con certezza se l’emergenza sanitaria si sarà risolta entro febbraio 2021, sembra però che la Rai e il comune della città in cui si svolge il festival stiano pensando ad un’alternativa per non cancellare l’importante evento nel caso in cui l’Ariston non si potesse utilizzare.

Il sindaco ha fatto sapere che il Festival della canzone italiana si farà. Queste le parole di Alberto Biancheri: “Una cosa è emersa chiaramente. Nessuno mette in dubbio che il Festival 2021 si svolga e che abbia luogo nell’unico posto dove è possibile, Sanremo. Questi sono i punti di partenza.”

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!