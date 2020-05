Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 maggio 2020: buon successo per i Gemelli che si mettono in gioco, il Cancro deve essere cauto con i contratti

Mercoledì 20 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi hai delle stelle agitate. Forse sta tornando la tensione che hai sentito già nella giornata di lunedì. Il periodo è un po’ scricchiolante, per un passo che fai in avanti ce ne sono due all’indietro, ma non dimenticare che Saturno è in aspetto buono. Questo cosa significa? Che da qui a tre/quattro mesi puoi riprendere dei progetti che si erano bloccati a gennaio. L’amore può decollare entro l’estate;

Toro. Hai la Luna nel segno, Giove e Marte interessanti. Miglioramenti per chi ha un’attività in proprio. Usciamo da un periodo critico che ci ha permesso di rivalutare tanti aspetti della nostra vita, quindi non è detto che i cambiamenti siano sempre negativi. Vuoi garanzie perché anche tu vuoi cambiare vita, per cui potresti aver affrontato una persona. Urano transita nel tuo segno e ti porta una ventata di novità;

Gemelli. Il Sole è attivo e sentirai il suoi influsso tra le giornate di venerdì e domenica. Mercurio, Venere e Luna saranno anche dalla tua parte proprio nel fine settimana. Questo cielo ti regala emozioni e voglia di recuperare il tempo perso. Chi si rimette in gioco ora avrà successo;

Cancro. Vivi delle perplessità burocratiche. Se c’è da firmare un contratto sei in bilico. Ricevi tante critiche ma bisogna dire che chi punta il dito poi non viene ad aiutarti. Domenica giornata intrigante per gli incontri.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Ti consiglio di non abbandonare la tua posizione lavorativa, anche se vorresti andare via perché probabilmente i tuoi meriti non vengono riconosciuti come vorresti. Già da febbraio c’erano delle difficoltà. Venere è bellissima: cerca l’amore, se non ce l’hai;

Vergine. Grande anno. Addirittura potresti trarre un vantaggio dalla crisi che abbiamo vissuto perché hai fatto di più, hai avuto più incarichi. Anche quando un anno è positivo, tuttavia, ci sono dei brevi momenti di calo e questa settimana lo dimostra: che fatica! Difficile mantenere la calma e difficile mantenere il controllo sul fisico e sui livelli di stress. Non fare troppo nel weekend;

Bilancia. Inizi a parlare di sentimenti, in vista di un weekend che promette bene proprio per l’amore. Potresti programmare qualcosa di piacevole. Tra fine mese e inizi giugno c’è chi sentirà, sul lavoro, di dover chiarire la sua posizione. Non escludo che qualcuno possa dover aprire delle vertenze;

Scorpione. Sei pensieroso. Se convivi con una persona dei segni dell’Ariete, della Vergine o dei Pesci potresti vivere dei conflitti in questi giorni. Non devi essere negativo perché la tua mente non deve pensare cose spiacevoli ma deve essere positiva e propositiva, pensando al futuro. Sei forte: non ti abbattere.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Vivi questo periodo come se fosse una specie di problema da superare. Non è facile essere calmi. Aspetti una risposta che non arrivi, per un lavoro che stato rimandato o per delle polemiche che sono scoppiate in famiglia. Fino a domenica usa cautela. Dopo inizierai a recuperare, ma c’è da dire che per ora guardi con paura al futuro;

Capricorno. Il Capricorno è forte e questo porta grandi responsabilità. Tu non vuoi concederti di vivere una vita semplice: anche quando potresti prendere una scorciatoia non lo fai, pensando che nella vita si vada avanti solo facendo esperienza e impegnandosi. In amore calma piatta;

Acquario. Weekend importate. Urano già dall’anno scorso e da gennaio ti invita a cambiare. Stavolta è un cambio imposto dal destino e non dalle tue scelte. Cerca di risparmiare il più possibile o, se proprio devi spendere denaro, spendi in modo costruttivo. Saturno i richiama all’ordine;

Pesci. Sempre nervosismo in amore e nelle storie difficili potrebbe arrivare il momento di una decisione definitiva: o si va avanti o la si chiude qui. Tra venerdì e domenica non escludo scontri diretti. Forse alcuni nati del segno vorrebbero vivere un rapporto d’amore diverso e devono stare attenti alle trasgressioni. Tranquilla la situazione professionale, anche se vivi delle situazioni che non rendono più come prima. Insomma, rimettersi in carreggiata non è facile.

