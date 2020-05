Pago parla della rottura con Serena Enardu: “È successo qualcosa di troppo grave, mai più fiducia in lei” – VIDEO

Pago non si fida più di Serena Enardu, l’ex gieffino svela di aver messo fine alla loro relazione perché è successa una cosa grave

Pago e Serena Enardu hanno parlato della fine della loro storia d’amore in un’intervista rilasciata a Chi, pochi giorni fa l’ex gieffina aveva fatto sapere che si erano lasciati perché tra loro non c’era più fiducia e stima.

Pacifico ha fatto sapere di aver messo un punto definitivo alla sua chiacchierata storia d’amore con Serena perché non riesce più a fidarsi di lei. Tra le tante cose ha detto: “È successo qualcosa di troppo grave. Non potrò mai più aver fiducia in lei. Mi ha deluso, mi ha fatto ancora del male”.

Serena Enardu ha invece rivelato: “Ho bloccato tutti i contatti con Pago. Non voglio sapere più niente. La mia vita privata deve svanire dal pubblico.”

Perché Pago non può più fidarsi dell’ex compagna? Cosa avrà fatto lei di così grave per spingerlo a mettere fine alla loro relazione? Questo non possiamo ancora saperlo, non ci resta che attendere nuove indiscrezioni per saperne di più.

Sara Fonte

