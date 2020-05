Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 20 maggio 2020: su Raiuno Nero a metà, su Canale 5 Tu Si Que Vales

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 20 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 20 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, la fiction “Nero a metà”: l’ispettore Carlo Guerrieri del commissariato Rione Monti, tra la Suburra e l’Esquilino, indaga sul caso di un uomo trovato morto in un furgone frigorifero. Ad aiutarlo, sua figlia Alba, medico legale che da poco ha lasciato la casa del padre per andare a convivere con il fidanzato. Nel corso delle indagini, arriva in commissariato un giovane poliziotto di colore fresco di accademia: il vice ispettore Malik Soprani. E con Carlo sono subito scintille. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo spettacolo comico “Made in Arteteca”. In seconda serata, il film “Mare di grano”.

Su Rai 3 tornano le indagini di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Mr Crocodile Dundee”: una giornalista di New York deve intervistare un cacciatore di coccodrilli australiano che deciderà di seguirla in America. Subito dopo, “Confessione Reporter – Speciale siamo tutti Silvia”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, “Tu Si Que Vales”. A seguire, “Speciale Tg5”.

Su Italia 1 va in onda il film “Scontro tra titani”: storia mitologica che vede Perseo, figlio di Zeus, combattere contro lo zio Ade e i suoi perfidi piani per dominare la terra. Perseo e un gruppo di prodi darà battaglia a creature sovrannaturali in luoghi dove l’uomo non era mai stato prima. In seconda serata, il film “Beowulf e Grendel”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il reality “Cambio moglie”.

Maria Rita Gagliardi

