Cotto e Mangiato, ricetta 21 Maggio: torta golosona

Ci accingiamo a finire la settimana, ma Tessa continua a deliziare i nostri palati con gustose ricette. Oggi è la volta della torta golosona a base di patate e funghi

La ricetta

Gli ingredienti sono:

200 grammi di patate

200 grammi di funghi

1 cipolla

90 grammi di formaggio cremoso

30 grammi di formaggio grattugiato

180 grammi di panna

2 uova

1 sfoglia

Preparazione

Tagliare le patate a tocchetti e mettere da parte. Tagliare i funghi e mettere da parte. Prendere due padelle, in una mettere olio, nell’altra olio e cipolla. Nella padella con olio mettere ad appassire i funghi, nell’altra mettere a cuocere le patate. Quando entrambi saranno cotti mischiare tutto in una ciotola. Nella stessa ciotola mettere il formaggio cremoso tagliato a pezzi grossolani e il pane grattugiato. Aprire due uova e sbatterle, poi aggiungere la panna e amalgamare il tutto.

Prendere la sfoglia e aprirla in un ruoto con cerniera piccola per consentire la formazione del cordone. Versare il composto e abbassare l’orlo della sfoglia. Cuocere a 180 gradi per 30-35 minuti. Servire tiepida, per gustare meglio.

