Mamma accoltellata davanti alla figlia in lacrime: “Non voglio che tu muoia”

Una giovane mamma di 32 anni è stata accoltellata davanti alla figlia. I vicini hanno sentito la piccola disperarsi ed urlare alla mamma di resistere.

Una feroce aggressione con arma bianca, avvenuta ieri pomeriggio in un quartiere residenziale di Wigan (Inghilterra), ha condotto alla morte di Melissa Belshaw. La donna al momento dell’aggressione si trovava in casa con la figlia e probabilmente non si è resa conto del pericolo che stava correndo. Appena ha sentito le urla di dolore della madre, la figlia si è messa a correre ed ha visto la terrificante scena, quindi è uscita di casa ed è andata dal vicino per chiedere aiuto.

Leggi anche ->Aggressione con mazza da baseball chiodata, si cercano due adolescenti. Il ragazzo aggredito ha subito danni irreversibili

Capita la gravità della situazione, il vicino si è fiondato verso l’appartamento di Melissa mentre qualcun’altro chiamava la polizia. L’uomo è riuscito ad intercettare l’aggressore ed ha tentato invano di fermarlo ed immobilizzarlo. Alcuni testimoni hanno visto i due uomini lottare in strada. Ad avere la peggio è stato il vicino di casa che è stato ripetutamente colpito con la lama al ventre.

Leggi anche ->Omicidio nel Pistoiese, uccide il fratello minore al culmine di una lite: arrestato poco prima della fuga

Mamma uccisa in casa, catturato il presunto aggressore

Quando la polizia è giunta in zona, il vicino era a terra con una pozza di sangue a fianco ed è stato immediatamente portato in ospedale. Melissa si trovava priva di vita nel suo appartamento con la figlia sul suo corpo che non si dava pace per quanto successo. Uno dei testimoni ha raccontato al ‘Mirror‘ lo strazio nel sentire la disperazione della piccola: “Era devastante sentirla piangere per sua madre. Era in preda al delirio e correva prima che la polizia si prendesse cura di lei”. Qualche ora dopo gli agenti hanno fermato un 36enne in strada che si sospetta possa essere l’autore dell’assassinio. A suo carico saranno formulate le accuse di omicidio e tentato omicidio.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!