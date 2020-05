Oroscopo Paolo Fox di oggi 21 maggio 2020: il Leone si rifugiano nell’amore, i Vergine vive una settimana di stanchezza

Giovedì 21 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Preparati a un bel weekend perché potrai avere di più. Già oggi c’è una bella energia. Chi è innamorato avrà occasioni, mentre chi non lo è si metterà in cerca. Sul lavoro vivi ancora dei disagi nati dai ritardi e da questioni legali accumulatisi in questo periodo. Giove è dissonante e potrebbe riportare a galla le cose sbagliate che sono state fatte nel passato;

Toro. Vuoi serenità. Chi ha l’età per andare in pensione dirà basta, mentre i giovani che possono costruire qualcosa lo faranno entro l’estate. Discussioni in famiglia o col partner, nel fine settimana, per questioni economiche;

Gemelli. Devi sfruttare l’alta concentrazione di pianeti favorevoli che ci sono nel tuo segno. Per te è arrivato il momento di fare qualcosa in più, di fare un incontro: questo weekend porterà a uno sblocco;

Cancro. Bella situazione astrologica. Hai voglia di amare e il mese più bello per l’amore sarà agosto. Reagisci ai problemi di lavoro con meno veemenza rispetto all’anno scorso. Alcune questioni contrattuali o burocratiche vanno messe in chiaro e questo non è un male.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Oggi non fare troppo. Cerca di godere, piuttosto, di belle emozioni. L’amore delle persone che hai attorno ti sprona ad andare avanti, anche se nella professione non sei stato apprezzato come avresti voluto. Prudenza con il denaro;

Vergine. Grande anno. Sii sempre attivo e positivo, quale del resto tu sei. Solo che in questa settimana sei stanco, infastidito da chi parla alle tue spalle. Insomma, cose poco chiare da risolvere nella tua vita. Sai benissimo come evitare le polemiche e come fare arrabbiare chi vorrebbe farti torto. Entro domenica i nodi arriveranno al pettine;

Bilancia. Tra venerdì e domenica accadranno delle cose positive o addirittura eclatanti. Sole, Luna, Venere, Mercurio e Saturno saranno favorevoli. Potrai arrivare anche a dichiarare il tuo amore nei confronti di qualcuno. Il lavoro è ancora un po’ sotto pressione, ma presto le cose miglioreranno. Sei indeciso: fino al 110 giugno un po’ di incertezza;

Scorpione. La Luna opposta porta momenti di disagio.Ti senti un po’ oppresso dal destino e dall’anno scorso stai vivendo dei disagi fisici. Le tue motivazioni sono comunque buone e ti spingono ad andare avanti. Anche per te agosto sarà un mese importante per i sentimenti.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Settimana un po’ sottotono anche per te. La libertà che stiamo riconquistando rende evidenti delle mancanze perché adesso che potresti agire pare tu abbia perso colpi. Non è così. Alcune persone che ti stavano accanto non ti hanno dato quello che avresti voluto. Inoltre, chi ha continuato a lavorare adesso avverte la stanchezza. Sei in attesa di una risposta

Capricorno. Hai grande voglia di fare. La settimana è partita in sordina, ma adesso potrai avere qualcosa in più. Devi vivere in maniera tranquilla le cose che ti capitano nella vita. Amore in secondo piano;

Acquario. La voglia di cambiare non ti abbandona mai. Tu sei un tipo anche testardo e, quindi, quando vuoi una cosa ti batti per ottenerla, specialmente se sembra una meta difficile da raggiungere. Qualcosa di bello succederà entro domenica;

Pesci. Tra venerdì e domenica potresti dire definitivamente basta a un legame sentimentale che non va più. Agisci con prudenza perché sarà facile alzare la voce. Le situazioni che ti circondano, anche se non ti riguardano direttamente, incidono sempre sulla tua vita e spesso sono destabilizzanti. Cerca di non mettere a dura prova il tuo fisico.

