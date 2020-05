“Ragazzi d’Italia”, il 6 giugno l’incontro a Roma: sarà manifestazione contro il Governo

Il prossimo 6 giugno, a Roma, avrà luogo una manifestazione organizzata dal gruppo “Ragazzi d’Italia”. Si protesterà contro il Governo

Il gruppo “Ragazzi d’Italia”, portando avanti un’iniziativa nata nella città di Brescia, ha organizzato una manifestazione contro il Governo che si terrà a Roma il prossimo 6 giugno 2020. Si è scritto che a questa manifestazione parteciperanno le tifoserie di Juventus, Inter, Brescia, Hellas Verona, Roma e Lazio. L’Atalanta, squadra di Bergamo (altra città fortemente colpita dal Coronavirus) ha deciso di astenersi, dichiarando di essere una “curva apolitica”. Lo riporta Calciomercato.Com, ma di fatto parlare di ultras non è corretto: cerchiamo di capire come stanno le cose.

Il 6 giugno una manifestazione contro il Governo, cosa sappiamo di questo incontro

Il prossimo 6 giugno 2020 approderà a Roma una manifestazione contro il Governo che ha avuto il suo primo imput grazie al gruppo “Ragazzi d’Italia” di Brescia. L’idea della manifestazione è partita coinvolgendo molte delle tifoserie del Nord Italia, ma le notizie che sono circolate in rete sarebbero fuorvianti. Si è parlato di un raduno di ultras: di fatto, di ultras ci sarebbe molto poco.

Intanto, è arrivata la defezione della tifoseria dell’Atalanta.“Non saremo a Roma, non è una cosa che accettiamo, non ci piace e non ci interessa. Tra poco, mi han detto da Bergamo, faremo uscire un comunicato perché siamo stati involontariamente coinvolti in una cosa che onestamente non ci appartiene e non ci interessa”: lo ha detto Claudio Galimberti, il capo ultras della squadra bergamasca.

Cosa sappiamo, dunque? I manifestanti si riuniranno a Roma il 6 giugno- luogo preciso e orario sono ancora da stabilire– senza portare alcun vessillo calcistico. Ciascuno indosserà, come simbolo, una maglietta bianca. Non ci saranno solo tifosi ma operai, casalinghe, avvocati, agricoltori; insomma, non è un raduno calcistico ed è indirizzato a tutti coloro i quali non si sentano politicamente rappresentati.

Il 6 giugno una manifestazione contro il Governo, parla il direttivo di “Ragazzi d’Italia”: “Non è una manifestazione di ultras e non è una manifestazione politica”

Contrariamente rispetto a quanto detto in questi giorni sul web, il gruppo “Ragazzi d’Italia” ha voluto chiarire che non si tratta di una manifestazione organizzata dagli ultras né di una manifestazione politica. Sarà una manifestazione contro la politica a cui potrà prendere parte chiunque.

“Macché manifestazione ultras, macché manifestazione politica. È una manifestazione contro la politica. È una manifestazione contro la politica. Gli ultras ci hanno aiutato a diffondere questo messaggio ma non hanno organizzato la manifestazione del 6 giugno. Sono c*****e. Siamo ragazzi italiani, cittadini comuni di ogni tipo che adoro il proprio popolo ed è stufa di essere presa per il c**o. Sarà una manifestazione pacifica ma non ci faremo mettere i piedi in testa. Ci sarà gente di ogni estrazione sociale, potrà venire chiunque vuole scendere in piazza per protestare (…)”.

Sono queste alcune delle parole pronunciate da “Aquila”, membro del direttivo di “Ragazzi d’Italia” che ha spiegato in cosa sia consistito l’aiuto degli ultras e ha voluto così spegnere le polemiche nate su internet.

”Sarà una manifestazione pacifica, ci auguriamo, ma non ci faremo mettere i piedi in testa. La nostra non è un’iniziativa politica e non è organizzata dagli ultras, non ci saranno striscioni o bandiere, la nostra è una protesta contro la politica, a 360 gradi”, ha aggiunto “Aquila”.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!