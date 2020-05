Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 21 maggio 2020, su Raiuno Vivi e lascia vivere, su Canale 5 In questo mondo di ladri

La programmazione, in prima e seconda serata, di giovedì 21 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 21 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata della fiction “Vivi e lascia vivere”: il ritorno a Napoli di Renato, il marito di Laura, sconvolge gli equilibri. Laura cerca di recuperare con i suoi figli, ma è inutile. Giada le chiede di non essere presente alla sua laurea e alla fine torna da Luciano. Toni le comunica che sparirà. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda lo show comico, con protagonista Maurizio Battista, “Poco di tanto”. In seconda serata, il programma di approfondimento sull’attualità “Revolution-Storie dal futuro”.

Su Rai 3 va in onda il film “Rush”: a metà degli anni Settanta, gli appassionati di Formula 1 assistono a un acceso duello per la conquista del titolo mondiale. James Hunt, bello, sexy e affascinante come una rockstar, si ritrova a fronteggiare il suo rivale di sempre, Niki Lauda, più umile, conservatore e schivo nei confronti della vita mondana. Un tragico imprevisto, durante il Gran Premio di Germania del 1976, compromette l’intera stagione di Lauda, mentre Hunt è impegnato a combattere i propri demoni personali, sia dentro che fuori dai circuiti, quando arriva il momento della gara decisiva. L’ultimo Gran Premio della stagione, a Tokyo, si trasformerà per entrambi in un’avvincente occasione di rivalsa, durante la quale entrambi mostreranno le loro migliori doti, ma solo uno potrà salire sul gradino più alto del podio e laurearsi campione. Subito dopo, lo show “Sostiene Bollani Reloaded”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Dritto e rovescio”. A seguire, il film “The Las Vegas Job”.

Su Canale 5 va in onda il film “In questo mondo di ladri”: a Livigno una multiproprietà in un residence che non è mai stato costruito, viene venduta a più persone per lo stesso periodo. I cinque truffati: Fabio, Monica, Nicola, Walter e Lionello che fino a questo momento non si conoscevano, si ritrovano al ristorante, dopo aver sporto denuncia. In seconda serata, appuntamento con “L’intervista”.

Su Italia 1 va in onda il film “Hunger Games-Il canto della rivolta”: i 75esimi Hunger Games sono terminati: la resistenza è riuscita a prelevare Katniss e alcuni concorrenti portandoli al distretto 13, ma Peeta non è tra questi. Suo malgrado, Katniss è diventata il simbolo della ribellione e la sua immagine viene usata per convincere tutti gli altri distretti a ribellarsi e unirsi nella guerra contro la capitale. Ma anche Snow sta sfruttando l’influenza di Peeta come volto del potere. Subito dopo, la serie tv “Childhood’s End – I mistificatori”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Piazzapulita”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Food Network va in onda una nuova puntata di “Fuori Menù”.

Stasera in TV, la programmazione di giovedì 21 maggio 2020

Rai 1

21:20 Vivi e lascia vivere

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Poco di tanto

23:30 Revolution-Storie dal futuro

Rai 3

21:30 Rush (film)

23:30 Bollani Reloaded

Rete 4

21:20 Dritto e rovescio

00:30 The Las Vegas Job (film)

Canale 5

21:20 In questo mondo di ladri (film)

23:30 L’intervista

Italia 1

21:20 Hunger Games-Il canto della rivolta (film)

23:30 Childhood’s End – I mistificatori

La 7

21:20 Piazzapulita

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!