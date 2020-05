Temptation Island, Pieraccioni lancia un appello al programma: la risposta di Raffaella Mennoia – VIDEO

Leonardo Pieraccioni ha lanciato un appello a Temptation Island, si è candidato come tentatore, ecco come ha risposto Raffaella Mennoia

Ad attirare l’attenzione del gossip nelle ultime ore Leonardo Pieraccioni, il simpatico e amato attore ha lanciato un appello alla redazione di Temptation Island, reality sull’amore condotto da Filippo Bisciglia su Canale 5.

Nonostante l’emergenza Coronavirus il reality andrà in onda in estate, naturalmente con le dovute precauzioni. Con ironia Pieraccioni si è candidato come tentatore della nuova edizione. L’attore, nel video postato su Instagram è apparso in accappatoio, queste le sue parole: “Questo è un appello pubblico. Quest’anno vorrei fare il tentatore a Temptation Island”.

Il commento di Raffaella Mennoia non si è fatto attendere, l’autrice del reality ha così risposto all’appello dell’attore: “Ti aspettiamo”.

Sara Fonte

