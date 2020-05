Altro prodotto richiamato: due lotti di un formaggio per possibile presenza di Listeria

Nella stessa giornata del richiamo di due zuppe (di cui abbiamo scritto poc’anzi), il Ministro della Salute dirama una nota del richiamo di un altro prodotto alimentare:

si tratta del Taleggio DOP Cademartori 200g.

I lotti interessati sono LA0403 200126 e LA0603 200127 (con data di scadenza 19/06/20 e 20/06/20) prodotti da Egidio Galbani S.r.l. presso lo stabilimento di Via Vittorio Veneto ad Introbio (in provincia di Lecco).

Secondo quanto riportato dal Ministero, il motivo del richiamo è legato alla possibile presenza di Listeria monocytogenes rilevata in autocontrollo.

Listeria monocytogenes è un batterio che può causare la listeriosi (malattia infettiva con una incidenza molto bassa).

La listeriosi causa infezioni del sistema nervoso centrale e batteriemia in soggetti immunocompromessi, in donne in gravidanza e in soggetti come neonati e anziani; gastroenterite in persone sane che sono state gravemente infettate.

Ad ogni modo, nel caso abbiate acquistato il prodotto in questione siete invitati a riportarlo presso il punto vendita.

