Cotto e Mangiato, ricetta 22 Maggio: muffin allo yogurt

Ultima ricetta di Cotto e Mangiato per questa settimana. Parliamo di un dolcetto per la prima colazione davvero gustoso: i muffin allo yogurt.

La ricetta

Gli ingredienti sono:

150 grammi di Farina

60 grammi di olio di semi

80 grammi di Fecola

1 vasetto di yogurt

90 grammi di Zucchero

2 uova

1/2 bustina di lievito per dolci

Preparazione

In una ciotola con lo sbattitore montare le uova, lo zucchero e l’olio di semi. Mentre gira la frusta, aggiungo la fecola e poi lo yogurt e continuare a sbattere. Aggiungere a questo punto la farina, un po’ per volta e per ultimo il lievito.

Continuare ad amalgamare ancora qualche minuto. Prendere un pirottino per muffin e versare in ognuno degli stampini il composto fino all’orlo. A questo punto infornare a 180 gradi per 30-40 minuti. Una spolverata di zucchero a velo e servire.

