Famiglia intera contagiata dal Covid-19: ricoverati mamma, papà e i due figli piccoli

Una famiglia intera contagiata dal coronavirus. Papà e mamma sono stati ricoverati, insieme ai due bimbi di 9 anni e 7 mesi, al Bambino Gesù di Palidoro dove sono stati sottoposti al test per il Covid-19 che ha dato esito positivo per tutti i componenti della famiglia. Lo ha reso noto l’assessorato regionale alla Sanità della Regione Lazio nel comunicare i dati aggiornati dei nuovi contagi per la giornata di venerdì 22 maggio. Non sarebbero asintomatici: avrebbero infatti manifestato alcuni lievi sintomi riconducibili all’infezione da coronavirus ma verserebbero tutti in buone condizioni di salute e nessuno è stato ricoverato in terapia intensiva. Ma dovranno rimanere nella struttura ospedaliera per alcuni giorni in modo tale da poter essere monitorati e per poter intervenire prontamente qualora ce ne fosse la necessità. Con tutta probabilità verranno dimessi dal centro Covid, all’interno del quale vi sono complessivamente sette pazienti ricoverati, nel corso della prossima settimana.

Contagi, morti e guariti di oggi nel Lazio

Nella giornata odierna sono stati confermati 31 nuovi contagi in tutta la Regione Lazio. Le vittime sono 7 mentre le persone guarite sono 36. La maggior parte dei casi sono localizzati tra la città di Roma e l’area metropolitana, i restanti nelle altre province, sette dei quali nella Asl di Latina.

