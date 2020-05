Mara Venier scopre la truffa della dieta grazie a Striscia la notizia: “È una bufala” – VIDEO

Mara Venier su tutte le furie, la sua immagina è stata usata per sponsorizzare diete dimagranti, la conduttrice svela che è una truffa

Diverse aziende utilizzano spesso immagini di personaggi famosi con l’intento di vendere i propri prodotti, stavolta vittima della truffa è stata Mara Venier.

La conduttrice è stata avvertita da Valerio Staffelli di Striscia la notizia sul fatto che la sua immagina è stata associata ad una dieta dimagrante. Su tutte le furie la nota conduttrice ha risposto: “Non è vero un ca**o! Datemi i dati di questa azienda, società, per dare mandato al mio avvocato di querelare”.

La Venier ci ha tenuto a precisare di non aver sponsorizzato nessuna dieta, a detta sua si tratta dell’ennesima truffa. Queste le sue parole: “Io non faccio la testimonial di nessuna dieta, non ho fatto nessuna dieta. Roba assurda, questa è una truffa. Non ho mai pubblicizzato nessun prodotto, nessuna pillola per dimagrire”.

La conduttrice ha poi concluso dicendo: “Tutta questa è una bufala!”

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!