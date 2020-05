Oroscopo Paolo Fox di oggi 22 maggio 2020: la Bilancia deve fare attenzione al denaro, lo Scorpione alle tensioni sentimentali

Venerdì 22 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Oggi risali la china. Hai voglia di amare, ma attenzione perché il desiderio di avere accanto qualcuno con cui condividere delle reazioni potrebbe essere una reazione a tutte le cose che sono accadute di recente. A volte sei rimasto da solo ad affrontare i problemi e senti proprio questa necessità di non esserlo più. Questioni legali da tenere sotto controllo;

Toro. Vivi un momento di verifica. Giove è in buono aspetto. Questo significa che hai tanti progetti in mente, eppure sei sempre ostacolato, anche da piccoli accadimenti. Questo ti infastidisce;

Gemelli. Siete pronti per l’amore: Luna, Mercurio e Venere saranno nel segno, in buono aspetto a Saturno, tra sabato e domenica. Approfittatene. C’è un recupero generale che coinvolge anche le questioni pratiche. Gli incontri sono favoriti per chi è solo;

Cancro. Ti servono coraggio e pazienza. Giove è stato opposto e questo ha contribuito a mettere in discussione accordi e contratti. Hai dato più di quello che hai ricevuto e questo ti fa sentire giù. L’amore è nella norma, ma attenzione: se nella coppia iniziassero a mancare i giusti ingredienti, il Cancro potrebbe guardarsi attorno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi prendere quello che c’è. Ti saresti aspettato qualcosa di più, quindi sul lavoro ci sono sempre delle questioni che non vanno. Favoriti incontri e amicizie;

Vergine. Il blocco che c’è stato non ti ha limitato, e anzi ti ha aiutato forse a fare scelte che altrimenti non avresti mai fatto. Sono cambiate le tue prospettive i tuoi riferimenti. La Vergine pensa a nuovi progetti, in una dimensione diversa, e questo è stimolante;

Bilancia. Fine settimana positivo e da sfruttare per te. L’amore per te è importante e significa coppia. Ovviamente deve essere una coppia spensierata, bella da vivere, che non ti opprima. Mercurio è dissonante: occhio al denaro;

Scorpione. Fine settimana interessante. Tu cerchi le polemiche, anche in amore, perché alla fine ti piace mettere pepe nel rapporto di coppia: occhio soltanto a non metterne troppo.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Non fare passi falsi. Questo è un momento molto delicato. Forse devi superare una prova o capire se un certo progetto va continuato oppure no. Sei stato messo alla prova da un certo disagio fisico ed economico. Il consiglio? Cerca le risposte dentro di te;

Capricorno. Sei organizzato e questo è un tuo punto di forza. Non devi tralasciare nulla. I nati del segno che non si sono isolati per meditare possono recuperare l’amore;

Acquario. Devi rilassarti e fare scelte importanti. Cerca di non fare le cose che non ti piacciono. Alcune realtà sono cambiate da marzo. Desideri mutare, nel profondo, e avrai l’occasione per farlo. L’amore va bene: hai bisogno di avere accanto una persona che ti sia complice;

Pesci. Non devi pensare al passato amoroso che hai vissuto perché così facendo dai poco spazio al futuro. Ci sono molti dubbi. Un’esperienza che hai vissuto- o amorosa o professionale- conoscerà dei cambiamenti o arriverà alla fine. Mercurio sarà favorevole per due mesi e ti porterà un recupero dal punto di vista dei contatti.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!