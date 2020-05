Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 22 maggio 2020: su Raiuno Felicia Impastato, su Canale 5 Amici Speciali

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 22 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 22 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, la fiction “Felicia Impastato”: Felicia Impastato è una donna che ha sofferto molto a lungo nella vita e il dolore lo conosce molto bene. Ha dovuto attendere 22 anni per ottenere giustizia per l’assassinio di suo figlio. La fiction racconta la vita di Felicia Bartolotta, sposata Impastato, attivista italiana famosa per essere stata la madre di Peppino Impastato e per aver combattuto a lungo con il fine di assicurare alla giustizia gli assassini del figlio. A seguire, nuovo appuntamento con “TV7”.

Su Rai 2 vanno in onda le serie tv “N.C.I.S” e “The Rookie”.

Su Rai 3 va in onda il film “Il professor Cenerentolo”: Umberto, per evitare il fallimento della sua ditta, ha tentato, insieme a un dipendente, un maldestro colpo in banca che gli ha fruttato però solo quattro anni di carcere. A fine pena, lavora nella biblioteca del paese dove, durante un dibattito aperto al pubblico, conosce Morgana che ignora il fatto che sia un detenuto. Umberto, approfittando dell’equivoco, inizia a frequentarla durante l’orario di lavoro in biblioteca. Ma ogni giorno, entro la mezzanotte, proprio come Cenerentola, deve rientrare di corsa nella struttura per evitare che il direttore del carcere gli revochi il permesso di lavoro in esterno. In seconda serata, il documentario “Storie della TV – Enzo Tortora, inventore di format”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata di “Quarto Grado”, seguita da un nuovo episodio della serie “Il Commissario “Schumann”.

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata di “Amici Speciali”. Subito dopo, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Battleship”: per salvare il pianeta dall’attacco di una forza superiore, l’esercito statunitense mette in gioco le migliori forze del settore, per combattere una guerra che vede i militari coinvolti su ogni fronte: terra, cielo e mare. All’ammiraglio della Marina Shane va il compito di coordinare le operazioni delle due maggiori navi da guerra, affidate ai comandi dell’ufficiale Alex Hopper, il fidanzato della figlia Sam e dell’ufficiale comandante Stone, il fratello maggiore di Alex. A seguire, il film “Spiders 3D”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il “Best of Italia’s Got Talent”.

