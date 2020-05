Il cane la azzanna, modella rischia di perdere un occhio. L’aveva preso solo da qualche giorno

Una modella ha quasi perso un occhio dopo che il suo cane di salvataggio appena adottato “è impazzito” e l’ha aggredita.

La modella polacca Aleksandra Prykowska, originaria di Varsavia, è stata portata d’urgenza in ospedale lo scorso fine settimana dopo che Logan, il suo cane, l’ha morsa.

La donna ha adottato il cane qualche mese fa da un ricovero per animali che si trova proprio a Varsavia. In un primo momento tutto sembrava andare a meraviglia, tanto che Aleksandra ha persino condiviso alcune foto su Instagram che immortalavano le sue lunghe passeggiate nei boschi assieme al suo nuovo amico.

Nulla lasciava pensare che Logan potesse mordere Aleksandra sul viso, causandole profonde ferite. La modella polacca ha quindi deciso di restituire il cane, pubblicando un annuncio sui social media: lo riporta il Daily Star Online.

“Il rifugio mi ha tenuto nascosto un episodio del passato”

Nel post, la modella – testimonial dei prodotti L’Oreal nel 2015, ndr – ha spiegato i motivi della sua scelta: “Ho avuto un incidente e ho dovuto prendere la decisione più difficile della mia vita. Non voglio parlarne nel dettaglio, perché è molto importante per me proteggere ciò che mi resta. Fortunatamente sono viva – ha poi aggiunto – ma ci sono situazioni nella vita che ci cambiano per sempre”.

La modella ha denunciato che il rifugio non le ha rivelato tutto sul passato del cane. Anche la moglie del precedente proprietario era stata aggredita. “Non si possono tenere nascosti fatti così importanti – ha aggiunto – E’ un cane eccezionale, ma ha bisogno di cure professionali speciali”.

