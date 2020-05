Hana Kimura è morta a 22 anni: la wrestler giapponese era vittima di cyberbullismo – VIDEO

La giovane wrestler giapponese Hana Kimura è morta oggi all’età di 22 anni, pochi giorni fa aveva svelato di essere vittima di cyberbullismo

Hana Kimura, nota wrestler giapponese, è morta oggi 23 maggio 2020 a soli 22 anni. A confermare la notizia ci ha pensato la federazione per cui lottava, la Stardom.

Questo il messaggio pubblicato dalla Stardom: “Siate rispettosi e lasciate che passi qualche giorno per processare il tutto“.

Al momento non è stato ancora svelato il modo in cui la Kimura è morta. Pochi giorni fa aveva fatto sapere di essere vittima di cyberbullismo, dopo un tweet postato su Twitter in molti pensavano che volesse tentare il suicidio.

Queste le parole di Hana: “Quasi 100 opinioni franche ogni giorno. Non potevo negare di star male. Sono morta. Grazie per avermi dato una madre. Era una vita che volevo essere amata. Grazie a tutti quelli che mi hanno supportato. Vi adoro. Sono debole, mi dispiace. Non voglio più essere un umano. Era una vita che volevo essere amata. Grazie a tutti, vi amo. Ciao.”

La giovane lottatrice non è riuscita più a sopportare le continue offese e gli insulti che riceveva sui social? Non ci resta che attendere nuovi dettagli per saperne di più.

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!