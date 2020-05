Holyfield torna sul ring contro Tyson? I timori dei fan dopo la pubblicazione di un video in cui l’età si nota tutta

Abbiamo scritto cinque giorni or sono della possibilità che Holyfield torni sul ring per uno storico terzo incontro con Tyson (sia pur per beneficenza, sia pur al meglio dei tre o quattro round).

L’ipotesi era emersa dopo che era stato pubblicato un video in cui Evander Holyfield – 57 anni – si mostrava in formissima, con un fisico tonico e con una capacità di movimento notevolissima.

E bene, ulteriori immagini diramate fanno temere per le condizioni dell’ex pugile nato in Alabama: il backstage del video principale mostra come i movimenti sembrino decisamente più compassati e come sia stato fatto un importante lavoro di post – produzione (soprattutto accelerando le immagini) per far apparire Holyfield effettivamente molto prestante.

Nelle immagini del backstage i movimenti sono decisamente più compassati e specialmente nel momento in cui prova a mettere in fila una serie di pugni appare abbastanza affaticato.

Il fisico rimane notevolissimo per la sua età, ma i fan si interrogano: può Holyfield tornare sul ring, contro un Tyson che appare decisamente più in forma? Non è un rischio troppo grande?

