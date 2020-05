Oroscopo Paolo Fox di oggi 23 maggio 2020: il Sagittario non è soddisfatto, il Capricorno ha una carica eccezionale

Sabato 23 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Quattro pianeti sono favorevoli oggi: concentrati sull’amore, non tanto sul lavoro che per ora conosce delle limitazioni. Tu sei un po’ precipitoso nel fare le cose e adesso potresti avere dei problemi perché in passato hai affrontato una questione troppo forse troppo a cuor leggero. Sei forte e dinamico, ma ogni tanto pecchi di ingenuità: succede;

Toro. Cerca di risparmiare denaro ed energia. Oggi e domani potrebbe venirti in mente una buona idea. Non bisogna affrettare le situazioni: ci sono dei ritardi che non devono pesare sull’amore;

Gemelli. Situazione astrologica importante, che ti permette di gestire al meglio le questioni emozionali. L’amore è passionale. Spero che chi ha vissuto una crisi (anche lavorativa) possa recuperare presto;

Cancro. Sei molto tormentato, dal punto di vista interiore. Dai tormenti, però, nascono delle emozioni e dei buoni lavori. Giove opposto ti costringe a rivedere degli accordi o a ribellarti se una situazione non ti piace. Cerca di fare buon viso a cattivo gioco: non tirare troppo la corda perché potrebbe spezzarsi. Prima di agosto calma piatta in amore. Belle emozioni per chi è single.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Devi curare le finanze. In questo momento stai cercando solidarietà dalle persone che ti circondano perché sul lavoro ti devi accontentare: o non vieni apprezzato o ricevi delle conferme che non sono quelle che vorresti. Ma tu non vuoi il contentino. Devi rivedere con energia, alcune questioni amorose;

Vergine. Sei forte ma in questa settimana sei nervoso. Non hai nulla da temere: devi solamente resistere a qualche provocazione, che ci sarà soprattutto in amore. C’è qualcosa che non va;

Bilancia. Bellissimo cielo per l’amore, in questo fine settimana. Non hai al tuo fianco la persona giusta? Il momento è ottimo per cercarla, grazie a Venere in buono aspetto. Il dato negativo è quello che riguarda le tue finanze: occhio alle spese e alle vertenze, tra maggio e giugno. Accordi da rivedere;

Scorpione. Tra oggi e domani devi fare bene i conti: cerca la stabilità ed evita i conflitti. Maggiore prudenza se hai a che fare con Vergine e Sagittario. Riparti in vista di un agosto importante per le relazioni.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei confuso. Nonostante qualche riconferma che è potuta arrivare, non sei contento e sei preoccupato per le persone di famiglia. Insomma, è un weekend agitato. Attenzione con segni che per ora sono elettrici come te, come Gemelli e Vergine. Revisione nella vita lavorativa;

Capricorno. Sei agitato. Vorresti raggiungere alte mete, ma arrivare sempre più in alto implica maggiore fatica. C’è di buono che tu non ti fai scoraggiare e non ti fermi mai. Hai una carica eccezionale. Non ci sono grandi stelle in amore: prima devi stare bene a livello di denaro e lavoro, e in genere solo dopo i nati del segno pensano anche al resto;

Acquario. In questo weekend le stelle ti concedono un po’ di visibilità. Devi essere egoista: Saturno ti impone di pensare maggiormente a te stesso. Molti cambieranno strada: sono stanchi di andare avanti a certe condizioni. Questo, alla fine, sarà un cambiamento positivo;

Pesci. Sei forte nonostante i piccoli o grandi sbandamenti vissuti in amore. Devi rivedere tutta la tua vita e cerca di fare anche attenzione ai fastidi fisici (caviglie e piedi sono i tuoi punti deboli). Tu trasformi le ansie in malessere, quindi occhio anche a non somatizzare. C’è della burrasca da placare in famiglia.

Maria Mento

