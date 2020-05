Soliti Ignoti Special Vip, ecco i Vip che giocheranno con Amadeus

Tutto su “Soliti Ignoti Special Vip”, in onda, in prima serata, su Raiuno.

Questa sera, in prima serata su Raiuno, andrà in onda “Soliti Ignoti Special Vip”, puntata speciale del game show condotto da Amadeus. Il padrone di casa accoglierà in studio diversi personaggi noti che avranno il compito, come accade di solito con i comuni concorrenti del programma, di indovinare le varie identità misteriose.

Gli ospiti di “Soliti Ignoti Special Vip

A giocare a “Soliti Ignoti Special Vip” saranno: Lino Banfi, Gigi D’Alessio, Claudio Amendola, Gabriella Pession, Diana Del Bufalo e Massimo Ferrero. La gara è giocata da un concorrente del game show, che prova ad abbinare le giuste identità e a risolvere il gioco finale del “parente misterioso”. Nel corso della serata, momenti di musica e spettacolo, anche grazie alla presenza di Riccardo Rossi, Paolo Vallesi, Martufello e dei protagonisti del musical “Priscilla La regina del deserto”, per una serata all’insegna del divertimento e dell’allegria.

Appuntamento a questa sera, a partire dalle 20:35 su Raiuno, con “Soliti Ignoti Special Vip”.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!