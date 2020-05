Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 23 maggio 2020: su Rai 1 Soliti Ignoti Special Vip, su Canale 5 Ciao Darwin 7-La Resurrezione

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 23 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 23 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone “Soliti Ignoti-Special Vip”. A seguire, “Techetechetè Gigi Proietti: uno spettacolo… A modo mio”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Petrolio Antivirus”. In seconda serata, “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda il programma, condotto da Massimo Gramellini, “Aspettando le parole”. Subito dopo, la serie tv “Liberi tutti”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone una nuova puntata del programma di approfondimento sull’attualità e la politica, “Stasera Italia Weekend Speciale”. A seguire, il film “L’ultima eclissi”.

Su Canale 5 va in onda, in replica, una puntata di “Ciao Darwin 7-La Resurrezione”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Rio 2-Missione Amazzonia”: Blu, Gioiel e i loro tre figli vivono perfettamente addomesticati nello splendore della magica città di Rio de Janeiro. Quando decide di insegnare ai figli come sopravvivere da uccelli allo stato selvaggio, Gioiel insiste affinchè la famiglia si rechi in Amazzonia, dove il richiamo della natura e nuovi vicini daranno non poche preoccupazioni a Blu. In seconda serata, il film “Lupin III – La lacrima della dea”.

Su La 7 va in onda il film “Quel che resta del giorno”: dopo aver fedelmente servito per decenni Lord Darligton, il maggiordomo Stevens sfrutta i giorni di vacanza che gli sono stati concessi dal nuovo proprietario del castello per recarsi da Miss Kenton, già governante a Darligton House. Ripensando al passato, Stevens si rende conto che l’assoluta dedizione al servizio gli ha impedito un’autonomia intellettuale e anche la capacita’ di cogliere l’occasione dell’amore. Subito dopo, il film “Gli anni spezzati”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda il film “Unfaithful – L’amore infedele”: il matrimonio di una coppia che vive a New York City rischia di andare pericolosamente a monte quando lei commette un adulterio.

Stasera in TV, la programmazione di sabato 23 maggio 2020

Rai 1

20:35 Soliti Ignoti-Special Vip

23:30 Techetechetè Gigi Proietti: uno spettacolo… A modo mio

Rai 2

21:20 Petrolio Antivirus

23:30 Tg2 Dossier

Rai 3

20:35 Aspettando le parole

22:00 Liberi tutti

Rete 4

21:20 Stasera Italia Weekend Speciale

23:30 L’ultima eclissi (film)

Canale 5

21:20 Ciao Darwin 7-La Resurrezione

00:30 Tg5

Italia 1

21:20 Rio 2-Missione Amazzonia (film)

23:30 Lupin III – La lacrima della dea (film)

La 7

21:20 Quel che resta del giorno (film)

23:30 Gli anni spezzati (film)

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!