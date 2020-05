Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 24 maggio 2020

Gli ospiti della puntata di “Domenica In” del 24 maggio 2020.

Questo pomeriggio, come ogni domenica, torna, su Raiuno, il consueto appuntamento con “Domenica In”. Anche oggi, la padrona di casa Mara Venier allieterà il nostro pomeriggio, in compagnia di tanti ospiti che, causa COVID-19, non potranno essere in studio, ma saranno presenti tramite collegamento. Ecco, per voi, quali sono.

Gli ospiti di “Domenica In” del 24 maggio 2020

Mara Venier intervisterà, in esclusiva, Al Bano che ha da poco compiuto 77 anni. Il cantante di Cellino San Marco si racconterà a cuore aperto, tra lavoro e vita privata. Anna Tatangelo racconterà come ha trascorso la quarantena in compagnia del figlio Andrea, di 11 anni, avuto dall’ex compagno Gigi D’Alessio. Parlerà di quarantena anche la coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra e di come come questo periodo di reclusione forzata sia stato utile per la nascita di nuovi progetti.

E ancora, la virologa Ilaria Capua, che ha appena pubblicato il libro dal titolo “Il dopo”, si collegherà dalla Florida per fornire gli ultimi aggiornamenti sul Coronavirus e sulle misure che si stanno adottando in tutto il mondo per contenerne la diffusione e il contagio. Il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e il sindaco di Capri Marino Lembo si collegheranno rispettivamente da Piazza San Marco e dalla celebre piazzetta caprese, per raccontare come queste due città si stanno organizzando per affrontare la ripartenza in vista della prossima stagione turistica.

Il regista Ferzan Ozpetek interverrà per presentare il suo ultimo romanzo “Come un respiro”, che in poche settimane ha già conquistato i primi posti nella classifica dei libri più venduti, mentre Elisa Isoardi racconterà alcune novità sulla ripartenza da lunedì prossimo del programma “La Prova del Cuoco”.

