Chi è Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Elisa Isoardi, ex compagna di Matteo Salvini.

Questo pomeriggio, Elisa Isoardi sarà ospite a “Domenica In”. Alla padrona di casa Mara Venier, la conduttrice parlerà della ripartenza de “La Prova del cuoco” e si racconterà a tutto tondo, tra lavoro e vita sentimentale. Ecco, per voi, qualche cenno biografico sulla presentatrice.

Elisa Isoardi è nata a Cuneo, il 27 dicembre 1982. Originaria di Monterosso Grana, è cresciuta nella vicina Caraglio. Nel 1998 vince il titolo di “Miss Fragola” e nello stesso anno partecipa a “Miss Muretto”.

Nel 2000, partecipa a “Miss Italia”, in qualità di “Miss Valle D’Aosta”, conquistando la fascia di “Miss Cinema”. Dopo aver compiuto i primi studi superiori presso la scuola “Istituto Superiore Eula” a Savigliano, si trasferisce a Roma per studiare recitazione, diplomandosi proprio nel 2000 in Teatro drammatico presso la scuola sperimentale “Agorà”. Dopo il diploma, dal 2001 al 2003, partecipa a diverse produzioni teatrali.

Successivamente, si trasferisce a Milano per intraprendere la carriera di modella. Ha posato per una campagna fotografica di Brooksfield, ha sfilato per il Marchese Coccapani, per Max Mara e per Carlo Pignatelli. Nello stesso periodo, inoltre, è comparsa in diversi spot pubblicitari e in due videoclip musicali: “Tu no” dei Gemelli DiVersi e “Che tempo fa” di Miotti.

Nel 2005, è tornata a Roma, entrando in Rai come inviata nella trasmissione “Guarda che luna”. Nello stesso anno, ha condotto la trasmissione “Italia che vai” con Guido Barlozzetti su Rai 1. L’anno successivo, ha condotto il programma “Caccia al ladro”, trasmesso dal canale Leonardo di Sky e ritrasmesso, nel 2008, dal canale Facile TV sul digitale terrestre. Nel 2007, ha condotto il “Festival di Castrocaro”, insieme a Massimo Giletti, mentre, il 15 dicembre dello stesso anno, ha presentato la trasmissione pomeridiana di Rai 1 “Effetto Sabato”.

Nell’estate del 2008, è stata la conduttrice di “Sabato & Domenica Estate”, contenitore del weekend in onda al mattino dalle 6:50 alle 9:30 con Attilio Romita e di “Pongo e Peggy – Gli animali del cuore”, in onda il sabato alle 11:45 sempre su Rai 1, di cui ha condotto una seconda edizione l’estate successiva. Di nuovo sulla stessa rete, il 19 luglio, ha condotto una puntata zero della trasmissione “Parenti Talenti”. Nell’estate dello stesso anno, ha condotto la trasmissione notturna “Oltremoda reloaded”, su Rai 1. Dal 15 dicembre 2008, le è stata affidata la guida del noto programma del mezzogiorno di Rai 1 “La prova del cuoco”, sostituendo Antonella Clerici che ha dovuto abbandonare la trasmissione per portare a termine la sua gravidanza. In un primo momento l’avvicendamento sarebbe dovuto durare fino al termine della stagione televisiva, ma, ad aprile, l’allora direttore di Rai 1, Fabrizio Del Noce, la confermò alla guida del programma anche per la stagione successiva.

Nel giugno 2009, è subentrata ad Antonella Clerici anche nella conduzione dell’“Oscar del vino” e sempre in estate, ha condotto, sempre su Rai 1, la manifestazione del “Festival di Castrocaro”. Da metà novembre del 2009, ha condotto, su Rai Radio 2, la trasmissione “Le colonne d’Ercole”.

Biografia e curiosità su Elisa Isoardi

Nel giugno 2010, è stata ancora la conduttrice dell'”Oscar del vino”. Dal settembre 2010, in seguito al ritorno di Antonella Clerici a “La prova del cuoco”, le è stata affidata la conduzione del programma domenicale “Linea verde”. A partire dal 9 ottobre 2010, conduce anche la trasmissione di Rai 1 “A come animali”, in onda il sabato mattina. Insieme a Pupo, il 4 luglio 2011, ha condotto “Miss Italia nel mondo”. Dal 6 agosto all’11 settembre 2011, conduce su Rai Radio 2 “I miei e i tuoi” con Gianfranco Monti. Dal 12 settembre 2011, conduce “Unomattina” insieme al giornalista del TG1 Franco Di Mare. Il 25 dicembre 2011, ha condotto su Rai 1 “Canto di Natale”. Il 9 e il 16 maggio 2012, conduce “Punto su di te!” su Rai 1 con Claudio Lippi. Da settembre 2012, conduce di nuovo “Unomattina” ed “Unomattina Rosa”. Nel 2013, viene confermata conduttrice di “Unomattina”. Inizia la stagione televisiva 2014/2015 su Rai 1 come unica conduttrice del programma giornaliero “A conti fatti”. Dal 10 settembre 2018, torna a condurre “La prova del cuoco” su Rai Uno.

Per quanto riguarda la vita privata, dal 2015 al 2018, ha avuto una relazione con il leader della Lega Matteo Salvini.

Maria Rita Gagliardi

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!