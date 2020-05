La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 25/05/2020 al 31/05/2020

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Toro

Toro. Le cose non vanno come tu vorresti e questo ti porta nervosismo. Specialmente in amore, dove il partner potrebbe creare una situazione di difficoltà oppure perché accanto a te (che vorresti chiarezza) c’è una persona inaffidabile. Se frequenti Scorpione, Leone e Acquario usa doppia prudenza. Potrebbe tornare nella tua vita una persona che non frequenti da tempo. Devi fare delle scelte difficili da fare dal punto di vista delle finanze. Sul lavoro ci vorrà pazienza. Nonostante tutto, potrebbe arrivare una bella notizia.

Tre stelle per Leone, Vergine, Sagittario e Pesci

Leone. L’intolleranza non passa, ma potresti iniziare a guardare con positività nei confronti del futuro. L’importante è non attendere che dei miglioramenti lavorativi arrivino in maniera immediata. I problemi che ti affliggono sul lavoro potrebbero influire sulla tua relazione sentimentale: occhio alle dispute, specialmente se una persona torna dal tuo passato. Giovedì sarai aiutato dalla Luna in buono aspetto. C’è fatica fisica e mentale, ma il fine settimana sarà la parte migliore dei prossimi sette giorni;

Vergine. Marte è in opposizione e questo indica tensioni in amore. C’è un certo nervosismo nell’aria e potresti perdere la pazienza nelle giornate di fine maggio. Le parole possono fare male, per cui devi stare molto attento a quello che dirai. Addirittura, alcuni nati del segno potrebbero essere indecisi tra due relazioni. Problemi sul lavoro. Devi cercare di portare avanti i tuoi progetti, senza abbatterti, anche se la settimana non è delle migliori e se una persona è contro di te. Sfrutta bene le buone energie che avrai a metà settimana;

Sagittario. Hai molti progetti in mente: nulla di concreto, ancora, ma rispetto ai mesi difficili che hai vissuto si segnala che ora stai iniziando a risalire la china. Il recupero sarà lento e quindi dovrai avere pazienza. In amore cerca di evitare complicazioni. Fai attenzione verso fine mese, quando la Luna porterà agitazione;

Pesci. Momento di grande revisione per l’amore. Sei a un bivio. Ci sono state grandi tensioni e ora devi capire che cosa provi davvero. Ogni caso è a sé; tu cerca di metterci sempre molta calma. La situazione è migliore sul lavoro, dove ci saranno opportunità e progetti da sfruttare. Occhio alle discussioni e alla fatica nelle giornate di giovedì e venerdì. Stabilità difficile da mantenere, in questo momento.

Quattro stelle per Ariete, Cancro, Scorpione, Capricorno e Acquario

Ariete. Si parte a rilento per poi recuperare nel fine settimana, foriero di buone intuizioni e di tranquillità. Favorite le persone che vogliono cambiare casa o lavoro: adesso potranno ottenere dei riscontri. Anche sul fronte sentimentale ci sono delle notizie positive. Piano piano si superano le difficoltà. Da metà settimana potrai fare scelte importanti o recuperare un amore;

Cancro. Arrivano opportunità lavorative da sfruttare, man mano che ci si avvicinerà a giugno, e sarà più facile portare avanti il tutto. Questo si rifletterà anche sull’amore con il ritorno di un’energia interessante. Avere meno problemi sul lavoro fa sì che i sentimenti si vivano con più rilassatezza. Fai attenzione alle finanze. Dal 28 maggio potrai contare sull’influsso di Mercurio, che porterà buone intuizioni;

Scorpione. In questa settimana sarà importante recuperare forza fisica in vista di giovedì, giorno in cui cominceranno ad arrivare delle buone nuove lavorative. E, forse, anche un’opportunità da sfruttare. Non è facile parlarti e il nervosismo è sempre in agguato, per questo bisogna fare attenzione con i sentimenti, soprattutto verso la metà della settimana. Il fatto è che sei così concentrato sulle questioni pratiche da mettere in secondo piano l’amore. La voglia di fare crescerà nel fine settimana.

Capricorno. Anche per te, come per lo Scorpione, gli sforzi maggiori si concentrano su lavoro e questioni pratiche. Questo manda, inevitabilmente, l’amore in secondo piano. Ci sono dei Capricorno che stanno cambiando atteggiamento nei confronti dei sentimenti; altri che magari hanno avuto importanti responsabilità nel recente passato, come la nascita di un figlio, devono rilassarsi e riposare. Sei uno dei segni più forti e, anche se potrebbe esserci qualche fastidio, la settimana si concluderà positivamente. Non fare passi falsi tra lunedì e mercoledì;

Acquario. Perdi colpi sotto la stanchezza che stai provando. Non devi avere fretta sul lavoro: vedrai che delle novità stanno arrivando. Sempre complicazioni a livello di denaro e prestiti. La tua vita sta cambiando; questa è una cosa che desideravi da tempo, ma- adesso che è giunto il momento di fare il grande salto- la paura si fa sentire. La Luna opposta ti dice di non rischiare giorno 27;

Cinque stelle per Gemelli e Bilancia

Gemelli. Cosa vorrai fare, in amore, in questa settimana dipende da te e dalle persone che hai accanto. Potrebbe esserci una riappacificazione con il partner oppure una rottura che ti porterebbe a guardare verso nuovi orizzonti. Sei seducente e non ti mancano le capacità amatorie, per cui se ti piace qualcuno dovresti farti avanti. Fortuna sul lavoro, per chi intende cercare una nuova professione, ma anche emozioni per chi porta avanti un lavoro indipendente. Notevoli vantaggi tra le giornate del 22 e del 24 maggio, grazie a molti pianeti favorevoli che si troveranno nel tuo spazio zodiacale;

Bilancia. Finalmente, le cose vanno molto meglio dal punto di vista professionale. Arrivano delle proposte, delle occasioni da sfruttare, ma c’è da dire che tu non sei ancora al top a causa di qualche sopruso ricevuto di recente. Bene l’amore: si sblocca una situazione amorosa che era rimasta bloccata nel recente passato. Le persone sole dovrebbero iniziare a cercare un sentimento. Magari, una storia nata su internet potrebbe diventare importante. Ottima la prima parte della settimana: arriveranno delle ispirazioni.

