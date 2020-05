Incredibile gaffe di Al Bano: “L’uomo ha distrutto i dinosauri, batterà il Coronavirus”

Scivolone del cantante Al Bano a Domenica In: l’uomo avrà la meglio sul coronavirus perchè “è stato capace di distruggere i dinosauri”

Il pubblico di Domenica In è rimasto decisamente a bocca aperta dopo aver udito le dichiarazioni di Al Bano relative all’epidemia di Coronavirus. Il cantante di Cellino San Marco, ospite della trasmissione condotta da Mara Venier infatti, ha un tantino esagerato paragonando la battaglia contro il pericoloso virus diffuso in quasi ogni parte del globo a qualcosa che, effettivamente non è mai accaduto. In collegamento con la trasmissione della Rai dalla sua splendida abitazione, Al Bano Carrisi ha previsto la sconfitta del Covid-19 in una maniera decisamente bizzarra: L’uomo avrà la meglio sul coronavirus, secondo il cantante, dato che del resto “è stato capace di distruggere i dinosauri”, che però si sarebbero estinti ben prima che l’uomo facesse la sua comparsa sulla Terra.

La gaffe di Al Bano sui dinosauri è virale

“L’uomo ha sempre vinto – ha spiegato Carrisi – Alla fine, il male perde sempre. Lo dimostra la storia dell’uomo. L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa un po’ se non è capace di distruggere quel piccolo e maledetto verme, microbo, che si chiama coronavirus”. Una gaffe che non poteva sfuggire al pubblico e che immediatamente ha fatto il giro del web e di tutti i social diventando ben presto virale.

