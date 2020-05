Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 24 maggio 2020: su Rai 1 L’allieva 2, su Canale 5 Live-Non è La D’Urso

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 24 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 24 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, la fiction “L’allieva”: Claudio annuncia ad Alice una notizia molto importante ed esprime il desiderio di conoscere i suoi genitori. A seguire, il documentario “Steinbeck e il Vietnam in guerra”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”. In seconda serata, appuntamento con “La Domenica Sportiva”.

Su Rai 3 torna “Un giorno in pretura”, seguito dal tg della notte.

Passiamo a alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Sleepers”: New York, anni ’60. La chiesa di Holy Angels e la scuola elementare rappresentano il fulcro del quartiere malfamato di Hell’s Kitchen. Il luogo è rifugio per molti bambini della zona che vivono situazioni difficili. Padre Bobby, il responsabile del centro, ha i suoi prediletti. Proprio costoro, però, provocano la morte di un uomo: arrestati e condannati, in riformatorio subiscono violenze e torture. Tornati in libertà, rientrano nel loro vecchio ambiente. Subito dopo, il film “Via da Las Vegas”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Come ti spaccio la famiglia”: David Burke è’ un piccolo spacciatore, che per scrupolo non vende roba ai ragazzini e per ovvie ragioni preferisce mantenere un profilo basso. Quando pero’ cerca di aiutare un gruppo di alcuni ragazzi, fronteggia un trio di punk che lo mettono in guai seri. Derubato della scorta di droga e del denaro, David deve fare i conti con il suo fornitore Brad e per ripagare il debito che ha con lui, è costretto a recarsi in Messico per un’importante consegna. Per passare inosservato, escogita un piano infallibile e coinvolge nel viaggio i suoi vicini di casa: la cinica spogliarellista Rose, il potenziale cliente Kenny e l’adolescente Casey, spacciandoli per la moglie e i due figli. Tutti insieme, partiranno alla volta del confine per un weekend del 4 luglio da fuochi d’artificio. A seguire, il film “Non mi scaricare”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove va in onda una nuova puntata di “Little Big Italy”.

Rai 1

21:20 L’allieva 2

23:30 Steinbeck e il Vietnam in guerra

Rai 2

21:00 Che tempo che fa

23:30 La Domenica Sportiva

Rai 3

21:20 Un giorno in pretura

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Sleepers (film)

23:30 Via da Las Vegas (film)

Canale 5

21:20 Live Non è La D’Urso

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Come ti spaccio la famiglia (film)

23:30 Non mi scaricare (film)

La 7

21:20 Non è l’Arena

00:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi

