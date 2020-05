Striscia La Notizia, nuova aggressione per Brumotti in zona Porta Venezia a Milano

Nuova disavventura per Vittorio Brumotti.

L’inviato di Striscia La Notizia, spesso impegnato in testimonianze “scomode” in sella alla sua bicicletta, ha subito una nuova aggressione ed è stato trasportato in Ospedale, dopo momenti di grande paura.

L’accaduto: Brumotti si trovava in zona Porta Venezia a Milano quando – intorno alle 18.30 di oggi – è stato aggredito da coloro i quali sarebbero diventati i protagonisti del suo servizio, gli spacciatori di zona.

Queste le parole di Brumotti, fortunatamente uscito indenne dall’accaduto (sia pur molto scosso): “Mi sono spaventato parecchio. L’aggressione è stata molto violenta e per qualche minuto ho perso conoscenza. Ma per fortuna adesso sto bene. Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto in modo violento”.

Brumotti è stato quindi portato in ospedale, sia pur in codice verde: “Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti e mi hanno portato all’ospedale Niguarda. Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno”.

