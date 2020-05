Brian May svela: “Ho avuto un piccolo infarto, sono stato molto fortunato” – VIDEO

Brian May, è stato colpito da un infarto, ecco come sta adesso il chitarrista dei Queen

Brian May, famoso chitarrista dei Queen, ha avuto un infarto. A farlo sapere è stato lui stesso tramite un post pubblicato su Instagram.

Ai suoi tantissimi fan May ha spiegato di essere un tipo in salute, si tiene in forma, va in bici e segue un’alimentazione corretta, ma nonostante questo è stato colpito da un infarto.

Tra le varie cose su Instagram ha detto:“Ho avuto un piccolo infarto. Sono stati solo 15 minuti di dolore in petto, sudore, dolore alle braccia. Il mio dottore mi ha portato in ospedale con la sua auto, ho fatto tutti gli esami e abbiamo visto che c’era un problema e sono stato molto fortunato ad esser stato curato velocemente.”

Il noto chitarrista ha poi aggiunto: “Il giorno dopo abbiamo visto che avevo ben tre arterie che erano ostruite e c’era molta pressione su di me per farmi mettere dei bypass ma altri mi hanno detto che non c’era bisogno e che avrei avuto una soluzione molto più veloce con gli stent, ed ho optato per quest’ultima”.

Tanta è stata la paura per Brian May, fortunatamente però sta bene.

Sara Fonte

