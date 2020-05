Chi è Francesco Pannofino, voce di George Clooney e Denzel Washington: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Francesco Pannofino, doppiatore e voce di George Clooney e Denzel Washington.

Chi è Francesco Pannofino? Ecco, per voi, qualche cenno biografico sul doppiatore, celebre voce di George Clooney e Denzel Washington.

Francesco Pannofino è nato a Pieve di Teco, il 14 novembre 1958. Figlio di genitori pugliesi, originari di Locorotondo, in provincia di Bari e poi emigrati a Genova, è fratello del dialoghista Lino. Ha vissuto fino al 1963 a Pieve di Teco, dov’è nato e a Imperia sino al 1972, anno in cui si è trasferito con la famiglia a Roma. Il 16 marzo 1978, mentre aspettava l’autobus sotto casa per recarsi all’università a sostenere un esame di algebra, fu tra i testimoni oculari dell’agguato di via Fani, nel quale venne rapito Aldo Moro e assassinati i cinque uomini della sua scorta. Su quest’esperienza, ha scritto la canzone “Il sequestro di Stato”.

È noto soprattutto per essere il doppiatore principale di Denzel Washington e George Clooney, nonché per aver prestato voce agli attori Kurt Russell, Jean-Claude Van Damme, Antonio Banderas, Dan Aykroyd, Philip Seymour Hoffman, Mickey Rourke e Michael Madsen in diverse significative interpretazioni, William Petersen nel ruolo di Gil Grissom nella serie televisiva “CSI – Scena del crimine”, Wesley Snipes nella trilogia di “Blade”, ispirata all’omonimo personaggio Marvel Comics, Robbie Coltrane nel ruolo di Rubeus Hagrid, nella saga di “Harry Potter”, Michael Madsen nel ruolo di Budd in “Kill Bill” di Quentin Tarantino, Benicio del Toro in “Traffic” di Steven Soderbergh, Tom Hanks in “Forrest Gump” di Robert Zemeckis, Daniel Day-Lewis ne “Il petroliere” e al personaggio “Il Rosso in Mucca” e Pollo e Io sono Donato Fidato e nella rubrica Rosso Pigliatutto trasmessi da Cartoon Network. Ha inoltre doppiato, subentrando al collega Marco Mete, il personaggio di Tex Willer nello sceneggiato radiofonico trasmesso da Rai Radio 2.

Tra gli attori doppiati vi sono, ancora: Kevin Spacey, Kiefer Sutherland, Willem Dafoe nella trilogia di Spider-Man di Sam Raimi, Costas Mandylor nel ruolo del detective Mark Hoffman nella saga di “Saw” (ad eccezione del terzo capitolo), Vin Diesel in “xXx”, “Il risolutore” e “Prova a incastrarmi”, infine ha prestato voce all’attore John Goodman nel ruolo di Fred Flintstone nel film “I Flintstones”. Nel 2004, ha vinto il premio “Leggio d’oro” per la miglior interpretazione maschile dell’anno, per il doppiaggio di Denzel Washington in “Out of Time”. Nel 2007 è la voce narrante del film “Zero – Inchiesta sull’11 settembre” di Franco Fracassi, Francesco Trento e Giulietto Chiesa. Ha doppiato, inoltre, il personaggio di Lord Darcia III nell’anime “Wolf’s Rain”.

Nelle vesti di attore è comparso in “Croce e delizia” di Luciano De Crescenzo, nel ruolo di Er Bacocco, “Così è la vita”, nel ruolo del cognato di Giacomo, “Honolulu Baby” di Maurizio Nichetti, nel ruolo del pilota di aerei, “Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra”, dove interpreta il ruolo di Tommaso Buscetta, “Fatti della banda della Magliana” di Daniele Costantini, “Il generale Dalla Chiesa” di Giorgio Capitani, dove interpreta il ruolo di un carabiniere, “Pompei” di Giulio Base nel ruolo del dottore Cuspio, “Notturno bus” di Davide Marengo, nel ruolo del caciarone ed iperviolento agente del SISDE Garofano. Dal 2007 al 2011, ha interpretato il ruolo del regista René Ferretti, nella serie televisiva “Boris” e nella pellicola “Boris – Il film”.

A teatro, ha lavorato con l’attore e doppiatore Gigi Angelillo allo spettacolo “Salvo” e interpretato la pièce “Esercizi di stile”. Ha doppiato una parte della canzone “Un mondo da inventare” (dall’album “Allora sia buon viaggio”) dei Lost. Nel 2010, è apparso negli spot di Telecom Italia accanto a Michelle Hunziker eJohn Travolta, in uno dei quali è definito il suo doppiatore pur non avendolo mai doppiato. Sempre nello stesso anno, ha, inoltre, registrato due audiolibri: “Metro 2033” dello scrittore russo Dmitrij Gluchovskij e “La Bobbycosa” dello scrittore e regista italiano Yuri Storasi.

In televisione, nel 2011 ha partecipato come concorrente del talent show di Rai 1 “Lasciami cantare!”, condotto da Carlo Conti. Il 1º maggio 2012 ha, invece, condotto, insieme a Virginia Raffaele, il Concerto del Primo Maggio su Rai 3. Nel 2014, interpreta il ruolo del protagonista Augusto Vanghetta nel film “Il pretore”, diretto da Giulio Base. Dal 2016, è la voce narrante nel programma “Emigratis” su Italia 1, mentre dall’anno seguente, insieme al collega Luca Sandri, è annunciatore del canale televisivo Spike. Dal 2018, è la voce narrante in “Meraviglie – La penisola dei tesori”, programma documentaristico condotto da Alberto Angela su Rai 1.

Ha narrato le versioni italiane di nove libri della saga di Harry Potter, realizzandone i corrispondenti audiolibri per Audible. Oltre ai sette romanzi principali, ha narrato anche “Gli animali fantastici: dove trovarli” e “Il Quidditch attraverso i secoli”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, è sposato con l’attrice e doppiatrice Emanuela Rossi, dalla quale ha avuto un figlio; i due attori si erano separati nel 2006, ma in seguito si sono riuniti sposandosi una seconda volta nel 2011, anche se continuano a vivere in case diverse. È tifoso della Lazio, passione maturata a metà degli anni 1970 quando, adolescente, vendeva bibite sugli spalti dello stadio Olimpico della capitale. Dal 27 aprile 2014, è cittadino onorario di Pieve di Teco, sua città natale.

Maria Rita Gagliardi

