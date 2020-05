Coronavirus, dona i suoi reggiseni oversize per ricavarne delle mascherine: “Da uno ne fanno 12”

Una modella tedesca residente a LA ha deciso di dare il proprio contributo contro il Coronavirus donando i suoi reggiseni per ricavarne delle mascherine.

In questi mesi in cui abbiamo assistito al diffondersi della pandemia da Covid-19, abbiamo notato come le persone si siano dimostrate più inclini a dare una mano al prossimo. Attori, cantanti, calciatori e ricchi imprenditori hanno effettuato delle donazioni o aperto delle raccolte fondi per aiutare la sanità e chi non aveva a disposizione né patrimonio a sufficienza né influenza tale da spingere a donare, ha dato comunque il proprio importante contributo.

Assistendo a quante morti stanno avvenendo nel mondo e specialmente negli Usa (nazione con il più alto numero di contagi e decessi), Martina Big, modella nota per le sue forme extra large e la sua ambizione di “cambiare razza“, ha deciso di dare il propri contributo per aiutare chi in questo momento non può permettersi una mascherina. Invece di finanziare la produzione di mascherine o comprarne pacchi da destinare a chi non può permetterseli, la generosa Martina ha deciso di donare i propri reggiseni.

Modella dona i propri reggiseni per ricavarne delle mascherine contro il coronavirus

Intervistata dalla rivista di gossip ‘Fabolous‘, la debordante modella ha spiegato il perché di questa sua decisione: “Ciascuno dei miei reggiseni è ottenuto da un ottimo cotone pesante, dunque sono perfetti come mascherine. Li manderò dalla mia sarta personale, l’unica che realizza reggiseni per me. Sto lavorando nella realizzazione di uno come test e quando sarà pronto lo manderò alla mia sarta per far preparare gli altri”.

Penserete che il contributo della modella sia misero, ma probabilmente solo perché non avete idea di quale sia la dimensione del suo abbondantissimo seno. La stessa Martina spiega che da uno dei suoi reggiseni si possono ricavare almeno una dozzina di mascherine: “Ho un sacco di reggiseni di tantissimi colori, dunque penso che la terrò molto occupata”.

