Cotto e Mangiato, ricetta 25 Maggio: bocconcini di latte fritti

Prima ricetta settimanale di Cotto e Mangiato. Tessa Gelisio ha preparato un antipasto gustoso, i bocconcini di latte fritti.

La ricetta

Gli ingredienti sono:

200 grammi di burro

150 grammi di farina

Noce moscata

Latte q.b.

4-6 Uova

Pangrattato

Procedimento

Mettere in una pentola burro e noce moscata e far sciogliere poi aggiungere la farina . Mentre si gira aggiungere il latte quanto basta e lasciare addensare. Versare in una pirofila stretta e lunga e mettere in frigo a far addensare.

Quando sarà addensata la besciamella prenderla dal frigo e tagliarla a cubetti. Impararla prima nell’uovo poi nel pangrattato dunque friggere in olio abbondante.

