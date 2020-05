Oroscopo Paolo Fox di oggi 25 maggio 2020: l’Acquario va verso il cambiamento, i Pesci devono evitare le provocazioni

Lunedì 25 maggio 2020. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Penso che nella tua vita, finalmente, qualche sblocco sia arrivato. Questo cielo è sempre un po’ strano per il lavoro, perché purtroppo alcuni nati del segno devono mettere in ordine dei contenziosi o si devono rivalere su chi non ha dato loro quanto dovuto. Il momento è un po’ contrastato. L’amore è importante e possono nascere emozioni improvvise;

Toro. Saturno è un po’ critico e questo ti spinge a rivedere tutte le questioni pratiche: occhio al denaro e alle questioni di casa. In questo mese, che è agli sgoccioli, potresti portare a risoluzione situazioni che erano rimaste da tempo in sospeso. In amore ci sono delle cose da correggere o definire meglio;

Gemelli. Avrai un periodo importante. Guardiamo a quello che è successo nell’ultimo weekend: hai avuto un cielo così importante da portarti a fare delle cose nuove con la persona che hai accanto. Potresti dire stop a una relazione che non va più bene;

Cancro. La Luna favorevole ti porta intuizioni e forza. Giove è opposto e porta rinnovamenti alle persone che guidano un’attività. Magari sei stato messo alla prova. Se devi firmare un accordo da firmare è probabile che tu non sia del tutto contento di quello che ti stanno offrendo. Cerca di mediare. L’amore è tranquillo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Venere bella, Mercurio intrigante e il Sole favorevole mostrano il meglio del Leone. Sei battagliero e sai di piacere. Stai cercando il potere che hanno cercato di toglierti. Il tuo orgoglio, se solleticato, ti porta ad agitarti. Puoi ritrovare la tua sicurezza in te stesso e questo ti farà avere dei vantaggi. Saturno opposto parla di denaro: forse devi compensare un problema che non hai provocato tu;

Vergine. Se vivi dei problemi in amore è nel weekend appena passato che si sono evidenziati. Coppie sotto pressione. La stanchezza pesa molto e l’intestino, lo stomaco (che sono i tuoi punti deboli), ne risentono. Devi ripartire;

Bilancia. Vorresti sentirti confortato: cosa c’è di più importante che esserlo da un amico? Tu desideri, di base, avere una stabilità, e questo non solo in amore. Devi rinnovare ed esplorare le cose che ti piacciono. Attenzione a non allontanarti troppo dalla realtà con i tuoi vagheggiamenti;

Scorpione. Hai riflettuto molto sulla tua vita e magari hai scoperto cose di te che non avevi intuito prima. Puoi ritrovare una bella capacità di azione che si protrarrà anche nelle prossime settimane.

Latte e stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Sei un po’ scontento. Stai attento in amore e se sul lavoro ci sono stati dei problemi adesso non devi rimanere fermo sulla posizione della lontananza. Non sei più molto contento di un legame. Il consiglio: non fare confusione;

Capricorno. Non devi seguire la tua ambizione fino a farti accecare perché nella vita non conta solo il successo ma anche la propria soddisfazione interiore. Questa soddisfazione arriva quando siamo in pace con noi stessi e facciamo quello che realmente desideriamo fare;

Acquario. Hai bisogno di avere energia per fare finalmente il grande passo verso il cambiamento che da sempre desideri fare. Il periodo non è generoso e anzi probabilmente dovrai fare a meno di qualche sicurezza. Sole, Mercurio e Venere intriganti rendono bello l’amore;

Pesci. Questo è un periodo molto particolare per te, di disagio e nervosismo che è necessario arginare. Devi dire cosa pensi in amore. Cerca di non cadere nelle provocazioni ma dai spazio alle cose in cui credi. Arriva un bel fine settimana.

Maria Mento

