Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 25 maggio 2020: su Raiuno Il Commissario Montalbano, su Canale 5 Il Gladiatore

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 25 maggio 2020.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 25 maggio 2020. Iniziamo da Rai 1 che propone, in replica, un episodio de “Il Commissario Montalbano”: una mattina l’imprenditore sessantenne Cosimo Barletta viene trovato morto nella sua casa al mare. È stato ucciso con un colpo di arma da fuoco alla nuca da qualcuno che lo conosceva. Il caso assume presto tinte assai fosche, perché Montalbano scopre, anche grazie alla testimonianza dei figli dell’assassinato, che Barletta era tutt’altro che una persona integerrima. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere” .

Su Rai 2 va in onda lo show, con protagonista Virginia Raffaele, “Facciamo che io ero-Un’altra volta”. In seconda serata, nuovo appuntamento con il programma di approfondimento sull’attualità “Patriae”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal docureality “Fame d’amore”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento sulla politica e l’attualità “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “Le vie della violenza”.

Su Canale 5 va in onda il film “Il Gladiatore”: 80 d.C. Sconfitti i barbari in Germania, il vittorioso generale romano Massimo viene designato da Marco Aurelio, ormai vecchio, deluso e stanco, quale suo successore. Ma il figlio dell’imperatore, Commodo, uccide il genitore e ordina di eliminare Massimo per non avere rivali nella successione al soglio imperiale. Massimo diventa, così, il bersaglio di una spietata caccia all’uomo che porta allo sterminio di tutta la sua famiglia. Dapprima, Massimo riesce a mettersi in salvo, ma poi viene catturato e viene destinato a combattere nelle arene come gladiatore. Ormai senza più nulla da perdere, finisce per diventare un guerriero invincibile. A seguire, la rubrica, dedicata al mondo della moda, “X Style”.

Su Italia 1 va in onda lo show comico, con protagonisti Pio e Amedeo, “Emigratis”. In seconda serata, lo show “Giu’ in 60 secondi – Adrenalina ad alta quota”.

Su La 7 va in onda il film “Attrazione fatale”: uomo sposato con figli passa un weekend appassionato con una bionda. La bionda, però, comincia ad assillarlo e si rivela una psicopatica pericolosa. Subito dopo, il film “Suspect-Presunto colpevole”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il documentario “Scomparsi: Emanuela Orlandi”.

