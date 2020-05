Chi è Maria Francesca Antonini, moglie di Giorgio Tirabassi: biografia e curiosità

Cenni biografici su Maria Francesca Antonini, moglie dell’attore Giorgio Tirabassi.

Questo pomeriggio, Giorgio Tirabassi sarà ospite a “Vieni da me”, programma del pomeriggio di Raiuno, condotto da Caterina Balivo. L’attore si racconterà a cuore aperto, tra lavoro e vita privata. A proposito di sentimenti, Giorgio è sposato, da diversi anni, con Maria Francesca Antonini. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Maria Francesca Antonini è sentimentalmente legata a Giorgio Tirabassi da quasi trent’anni. La coppia è molto riservata ed ha sempre vissuto la relazione lontano dai riflettori, per questo di lei si sa poco e niente. In una intervista, rilasciata proprio alla Balivo in passato, Giorgio ha raccontato di avere conosciuto la sua dolce metà perché ballava con una compagnia di danza contemporanea e parallelamente lavorava anche in una galleria d’arte. Dopo poco tempo, i due si sono fidanzati e lei ha avuto un incidente che le ha provocato la rottura di un legamento, con conseguente annullamento di una tournèe. Giorgio e Maria Francesca non si sono più lasciati ed hanno avuto due figli.

Biografia e curiosità su Maria Francesca Antonini

La coppia si è sposata nel 2012, dopo aver vissuto un periodo difficile, segnato da una profonda crisi. Lo stesso Giorgio ha raccontato di essersi allontanato da Maria Francesca, per poi tornare da lei. A tal proposito, ha dichiarato:

“Abbiamo fatto due figli, in trentuno anni insieme. Abbiamo avuto anche la crisi del settimo anno, quella da manuale, dove ci siamo separati per cinque o sei mesi. Separati con le crisi e con tutte le cose del caso. Tutto difficile, c’era già il primo figlio, poi alla fine ci siamo cercati perché avevamo vissuto un momento critico nella crescita di ognuno. Pensavo che stare con lei era la strada giusta, ho una intesa ancora adesso che è importante”.

Giorgio Tirabassi e Maria Francesca Antonini hanno due figli. Nina ha 23 anni e studia a Tolosa all’Università di arte, lettere e lingue, scienze umani e sociali, mentre Filippo ha 25 anni e sogna di diventare un attore.

Maria Rita Gagliardi

