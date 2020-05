Claudio Bisio sul Coronavirus: “Gestione disastrosa in Lombardia”, poi svela: “Il 4 aprile è mancata mia mamma” – VIDEO

Claudio Bisio parla dell’emergenza Coronavirus, la quarantena è stata molto dura per l’attore, ha perso anche la madre

Dopo la pandemia Claudio Bisio è pronto a ripartire, insieme a Vanessa Incontrada condurrà Zelig sul web.

Il noto conduttore e attore, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha spiegato di aver accettato la chiamata di Zelig principalmente per aiutare i colleghi in difficoltà a causa dell’emergenza Coronavirus.

Bisio ha parlato poi del suo lockdown, per lui non è stato semplice affrontare questo delicato periodo, non solo per lo stop al lavoro ma anche per la perdita subita. Lui stesso ha svelato: “Per me la pandemia è stato un momento duro, perchè il 4 aprile è mancata mia mamma. Aveva più di 90 anni e non sapremo mai le cause della morte. Non sappiamo se c’entrasse il Covid oppure no. Ma con mia sorella abbiamo deciso di tenerla a casa e non farla morire in ospedale.”

Bisio ha poi aggiunto: “E’ stata durissima, non abbiamo ancora fatto il funerale. Dunque io come tanti altri conoscenti, amici, medici, ho davvero toccato con mano quanto sia stato tremendo questo periodo di Coronavirus. E quanto sia stata disastrosa la gestione, specie qui in Lombardia.”

Sara Fonte

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!