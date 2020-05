Cotto e Mangiato, ricetta 26 Maggio: pennette panna e vodka

La ricetta di oggi a Cotto e Mangiato è davvero gustosa. Tessa ha preparato una ricetta molto in voga qualche anno fa: le pennette panna e vodka.

La ricetta

Circa gli ingredienti serve:

1 cipolla

40 grammi di burro

180 grammi di pennette

120 grammi di passata di pomodoro

140 grammi di panna

70 grammi di vodka

Procedimento

Prender una cipolla e mettere a soffriggere nel burro. Intanto che si mette a bollire la pasta, nella padella aggiungere la panna e 3/4 della vodka. Infine aggiungere la passata di pomodoro e fare cuocere tutto insieme.

Quando avrai scolato la pasta metterla in una pentola e mettere la vodka nella pasta, girare per bene e poi aggiungere nella padella col composto. Mantecare per bene e poi servire in tavola.

Iscriviti al canale Telegram di NewNotizie per non perdere nessun aggiornamento: CLICCA QUI!