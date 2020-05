Giorgia Meloni confonde pap test con mammografia, il web non perdona e lei si giustifica

Presa d’assalto per aver confuso il pap test con la mammografia, Giorgia Meloni si è giustificata spiegando che si è trattato di un lapsus.

Ospite di Nicola Porro, Giorgia Meloni ha fatto presente che con la corsa all’aumento dei posti nelle terapie intensive sono stati trascurati altri campi importanti della medicina. Nel farlo ha fatto l’esempio di un esame diagnostico utile alla prevenzione del cancro, ma ha citato il pap test come strumento per il controllo del tumore al seno. Chiaramente si riferiva alla mammografia, visto che il pap test è un esame della cervice del collo uterino.

Una simile gaffe non poteva passare inosservata sul web e, nel giro di poche ore, gli utenti si sono divertiti ad ironizzare creando meme o video in cui sottolineavano l’errore compiuto dalla leader di Fratelli d’Italia. Ad attaccare la Meloni è anche il profilo Twitter di Deputati Pd, sul quale si legge: “Gravissimo. Giorgia Meloni afferma che il pap-test serve a diagnosticare il cancro al seno. Una parlamentare, parlando di un tema delicatissimo per la salute delle donne, dà dunque un’informazione sbagliata, confondendo il tumore al seno con quello all’utero. Da restare basiti”.

Giorgia Meloni si giustifica dopo l’errore in tv: “Conosco la differenza”

Gravissimo. Giorgia Meloni afferma che il pap-test serve a diagnosticare il cancro al seno. Una parlamentare, parlando di un tema delicatissimo per la salute delle donne, dà dunque un’informazione sbagliata, confondendo il tumore al seno con quello all’utero. Da restare basiti. pic.twitter.com/pmbvYpNhLi — Deputati PD (@Deputatipd) May 26, 2020

Resasi conto dell’errore e visto che sul web si stava polemizzando eccessivamente, la leader di Fratelli d’Italia ha voluto rispondere al post di Deputati Pd, approfittando per chiedere scusa agli italiani: “È stato un lapsus, chiedo scusa. So a cosa serva il pap test, lo faccio periodicamente insieme alla mammografia. Mi dispiace che si usi un tema così serio per fare polemica. Ma se può servire a ricordare l’importanza della prevenzione va bene anche questo”.

